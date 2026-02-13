Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marga Prohens recibe a la Asociación de Fútbol para la Igualdad por su 10º aniversario

La entidad arrancará en marzo las acciones y actividades conmemorativas para celebrar su trayectoria

Destinará parte de la recaudación de una botella solidaria a proyectos sociales en Palma y Río de Janeiro

Marga Prohens, presidenta del Govern, y Taty Ferrer, de la Asociación Deporte para la Igualdad

Jaume A.

Palma

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha recibido en audiencia a Taty Ferrer con motivo del décimo aniversario de la Asociación de Deporte para la Igualdad, en un encuentro institucional en el que se puso en valor la trayectoria y el impacto social de la entidad durante sus diez años de actividad.

Durante el acto, Prohens recibió una botella de vino de edición especial creada por el artista Menelaw Sete, conocido como el “Picasso brasileño”, y elaborada por la bodega Santa Catarina. Según se explicó, parte de la recaudación de la venta de cada botella se destinará a los proyectos sociales que la asociación desarrolla en barriadas de Palma y también en comunidades de Río de Janeiro, reforzando su compromiso con la igualdad y la inclusión a través del deporte.

En el encuentro también se presentó la agenda de acciones y actividades conmemorativas del 10º aniversario, cuyo inicio está previsto para el próximo mes de marzo. La programación incluirá iniciativas deportivas y sociales con el objetivo de seguir promoviendo valores de integración, convivencia e igualdad de oportunidades

Prohens felicitó a la Asociación de Deporte para la Igualdad por el trabajo realizado a lo largo de estos años, destacó los proyectos ejecutados y expresó el apoyo y la colaboración institucional para continuar impulsando iniciativas que generen un impacto positivo en la sociedad.

