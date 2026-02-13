Polideportivo
Horarios del fin de semana | Agenda de los equipos mallorquines en competiciones nacionales
Son Moix abre el fin de semana deportivo este sábado con el Palma Futsal–Osasuna Magna
El domingo juegan en el Palau d'Esports el Fibwi y el Palmer Basket, y por la noche el Mallorca recibe al Betis
Regresa el Palma Futsal a Son Moix, vuelve el Palmer Basket tras su descanso de la semana pasada y también regresa el Mallorca Voltors de fútbol americano en un fin de semana en el que lo más atractivo se vivirá el domingo por la noche, con el Mallorca-Betis (21:00) en Son Moix.
Sábado, 14 de febrero
Fútbol sala
Primera Div., J18
• 13:00 — Palma Futsal–Osasuna Magna
Baloncesto
L. Femenina Challenge, J20
• 20:30 — Azulmarino–Domusa ISB
Tercera FEB, J18
• 17:00 — Universidad de Vic–CB Andratx
• 18:00 — Ciutat d’Inca–Castelldefels
L. Femenina 2, J18
• 17:30 — CB Andratx–Claret
Voleibol
Superliga Masc., J17
• 17:00 — Benidorm–Conectabalear
Superliga 2 Femenina, J17
• 16:15 — U Energia Sóller–Barça
• 17:00 — Grau–JS Hotels Cide Palma
Balonmano
Primera Div., J21
• 16:45 — Elda–Handbol Mallorca
Rugby
División de Honor B, J14
• 16:30 — Rugby Club Sitges–El Toro
Fútbol americano
Serie A, J4
• 15:00 — L’Hospitalet–Mallorca Voltors
Tenis de mesa
Europe Cup Women’s, cuartos (vuelta)
• 17:30 — Linz AG Froschberg–Son Cladera TTC
Domingo, 15 de enero
Fútbol
LaLiga EA Sports, J24
• 21:00 — Mallorca–Betis
Segunda RFEF, J23
• 11:30 — Valencia Mestalla–Poblense
• 12:00 — Alcoyano–Atlético Baleares
• 12:00 — Porreres–Girona B
• 12:00 — Sant Andreu–Andratx
Baloncesto
Primera FEB, J21
• 12:00 — Fibwi Mallorca–Hestia Menorca
• 18:00 — Palmer Basket–Leyma Coruña
Tercera FEB, J18
• 12:30 — Flanigan Calvià–Barbastro
Rugby
División de Honor B, J14
• 12:00 — Andorra–Palma Rugby Union
