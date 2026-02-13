Horarios del fin de semana | Agenda de los equipos mallorquines en competiciones nacionales

Regresa el Palma Futsal a Son Moix, vuelve el Palmer Basket tras su descanso de la semana pasada y también regresa el Mallorca Voltors de fútbol americano en un fin de semana en el que lo más atractivo se vivirá el domingo por la noche, con el Mallorca-Betis (21:00) en Son Moix.

Sábado, 14 de febrero

Fútbol sala

Primera Div., J18

• 13:00 — Palma Futsal–Osasuna Magna

Baloncesto

L. Femenina Challenge, J20

• 20:30 — Azulmarino–Domusa ISB

Tercera FEB, J18

• 17:00 — Universidad de Vic–CB Andratx

• 18:00 — Ciutat d’Inca–Castelldefels

L. Femenina 2, J18

• 17:30 — CB Andratx–Claret

Voleibol

Superliga Masc., J17

• 17:00 — Benidorm–Conectabalear

Superliga 2 Femenina, J17

• 16:15 — U Energia Sóller–Barça

• 17:00 — Grau–JS Hotels Cide Palma

Balonmano

Primera Div., J21

• 16:45 — Elda–Handbol Mallorca

Rugby

División de Honor B, J14

• 16:30 — Rugby Club Sitges–El Toro

Fútbol americano

Serie A, J4

• 15:00 — L’Hospitalet–Mallorca Voltors

Tenis de mesa

Europe Cup Women’s, cuartos (vuelta)

• 17:30 — Linz AG Froschberg–Son Cladera TTC

Domingo, 15 de enero

Fútbol

LaLiga EA Sports, J24

• 21:00 — Mallorca–Betis

Segunda RFEF, J23

• 11:30 — Valencia Mestalla–Poblense

• 12:00 — Alcoyano–Atlético Baleares

• 12:00 — Porreres–Girona B

• 12:00 — Sant Andreu–Andratx

Baloncesto

Primera FEB, J21

• 12:00 — Fibwi Mallorca–Hestia Menorca

• 18:00 — Palmer Basket–Leyma Coruña

Tercera FEB, J18

• 12:30 — Flanigan Calvià–Barbastro

Rugby

División de Honor B, J14

• 12:00 — Andorra–Palma Rugby Union