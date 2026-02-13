Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Horarios del fin de semana | Agenda de los equipos mallorquines en competiciones nacionales

Son Moix abre el fin de semana deportivo este sábado con el Palma Futsal–Osasuna Magna

El domingo juegan en el Palau d'Esports el Fibwi y el Palmer Basket, y por la noche el Mallorca recibe al Betis

El fútbol sala regresa a Son Moix este sábado

El fútbol sala regresa a Son Moix este sábado / Palma Futsal

Manuel Fernández

Manuel Fernández

Palma

Regresa el Palma Futsal a Son Moix, vuelve el Palmer Basket tras su descanso de la semana pasada y también regresa el Mallorca Voltors de fútbol americano en un fin de semana en el que lo más atractivo se vivirá el domingo por la noche, con el Mallorca-Betis (21:00) en Son Moix.

Sábado, 14 de febrero

Fútbol sala

Primera Div., J18

    • 13:00 — Palma Futsal–Osasuna Magna

Baloncesto

L. Femenina Challenge, J20

    • 20:30 — Azulmarino–Domusa ISB

Tercera FEB, J18

    • 17:00 — Universidad de Vic–CB Andratx

    • 18:00 — Ciutat d’Inca–Castelldefels

L. Femenina 2, J18

    • 17:30 — CB Andratx–Claret

Voleibol

Superliga Masc., J17

    • 17:00 — Benidorm–Conectabalear

Superliga 2 Femenina, J17

    • 16:15 — U Energia Sóller–Barça

    • 17:00 — Grau–JS Hotels Cide Palma

Balonmano

Primera Div., J21

    • 16:45 — Elda–Handbol Mallorca

Rugby

División de Honor B, J14

    • 16:30 — Rugby Club Sitges–El Toro

Fútbol americano

Serie A, J4

    • 15:00 — L’Hospitalet–Mallorca Voltors

Tenis de mesa

Europe Cup Women’s, cuartos (vuelta)

    • 17:30 — Linz AG Froschberg–Son Cladera TTC

Domingo, 15 de enero

Fútbol

LaLiga EA Sports, J24

    • 21:00 — Mallorca–Betis

Segunda RFEF, J23

    • 11:30 — Valencia Mestalla–Poblense

    • 12:00 — Alcoyano–Atlético Baleares

    • 12:00 — Porreres–Girona B

    • 12:00 — Sant Andreu–Andratx

Baloncesto

Primera FEB, J21

    • 12:00 — Fibwi Mallorca–Hestia Menorca

    • 18:00 — Palmer Basket–Leyma Coruña

Tercera FEB, J18

    • 12:30 — Flanigan Calvià–Barbastro

Rugby

División de Honor B, J14

    • 12:00 — Andorra–Palma Rugby Union

