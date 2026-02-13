Frisbee Playa
El Dimonis disputará el Regional Open de Ultimate Playa en Alicante
El club mallorquín compite este fin de semana en busca para el Campeonato de España
El ultimate frisbee balear vuelve a la arena este fin de semana. El club Dimonis Ultimate Mallorca competirá los días 14 y 15 de febrero, en Alicante, en el Campeonato Regional Open de Ultimate Playa, una cita clave para optar a una plaza en el Campeonato de España de esta modalidad.
Dimonis participará con dos equipos. Cerca de 25 jugadores y jugadoras, procedentes de Mallorca e Ibiza, se enfrentarán a algunos de los rivales más potentes de la región centro en un campeonato que reunirá a 14 equipos.
El conjunto mallorquín se medirá a equipos de gran nivel, entre ellos uno de los clubes madrileños campeones de España la pasada temporada, además de representantes de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia.
Cinco plazas en Primera y cinco en Segunda
El objetivo es competir al máximo nivel y luchar por una de las plazas que dan acceso al Campeonato de España. En el torneo, organizado por la Federación Española de Disco Volador (FEDV), están en juego cinco plazas para Primera División y cinco para Segunda.
El formato Open se caracteriza por no establecer ratios de género. En esta modalidad pueden competir indistintamente hombres y mujeres, lo que aporta diversidad y un alto nivel de exigencia deportiva.
