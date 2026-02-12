Tenis de mesa
El Son Cladera se jugará el pase a las semifinales de la Europe Cup en Austria
El equipo mallorquín pierde (1-3) con el Linz en la ida de los cuartos de final del torneo continental
El punto logrado por Eugenia Sastre mantiene las esperanzas de las palmesanas
El Son Cladera TTC Mallorca perdió por 1-3 ante el Linz AG Froschberg en el partido de ida de los cuartos de final de la Europe Cup Women’s de tenis de mesa. El equipo palmesano, que cedió en tres de los cuatro partidos individuales, deberá buscar la clasificación en la vuelta, en Austria.
El equipo austriaco abrió el encuentro con victoria. Suthasi Sauettabut se impuso por 1-3 a la francesa Paulina Chasselin y abrió el partido y la eliminatoria al conjunto visitante. Britt Eerland venció también a Ainhoa Cristóbal (0-3) y puso el marcador en 0-2, dejando el duelo muy complicado para las mallorquinas.
Triunfo de Eugenia Sastre
El Son Cladera recuperó la esperanza en la tercera partida. Eugenia Sastre ganó por 3-1 a Ivana Malobabic y situó el 1-2 en el marcador. Pero el Linz no dio lugar a más sorpresas, cerrando este primer partido con el triunfo de Eerland sobre Chasselin, por un ajustado 2-3 que le dio el triunfo final a las austriacas (1-3) este partido de ida.
La eliminatoria de cuartos de final se resolverá este próximo sábado, 14 de febrero a las 17:30 horas, en el pabellón del Linz AG Froschberg, equipo que juega la urope Cup Women’s tras quedar eliminado en la anterior fase en la Champions League.
