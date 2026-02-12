La selección balear de natación afronta el Nacional infantil y júnior con 34 deportistas

La selección balear de natación participará desde este viernes, y hasta el domingo 15 de febrero, en el Campeonato de España de Natación por Federaciones Autonómicas, que se celebrará en el Complejo Deportivo Rías do Sur de Pontevedra. La competición reunirá a las mejores selecciones autonómicas del país en las categorías infantil y júnior y se disputará en una piscina olímpica de 50 metros.

La expedición balear estará integrada por un total de 34 deportistas, que competirán en pruebas individuales y de relevos a lo largo de las cinco sesiones del programa oficial, en una de las citas más relevantes del calendario nacional de categorías de formación.

En la categoría infantil femenina, la selección balear estará formada por Lourdes Ruiz, María Antonia Burguera, Valentina Llorens, Sofía Juan, Inés Bauzá, María Torres, Marina Nicolau y Malen Canet.

En categoría infantil masculina, los representantes baleares serán Iago Jibaja, Eric Vicent, Filip Chojnaki, Xavier Colom, Alex Rainieri, Oliver Santos y Lluc Cardona.

La categoría júnior femenina contará con la participación de Beth Abad, Joana Sierra, Emily Czaja, Blanca Jaume, Celia Rosselló, Lucía Santha, Mercè Fiol, Aina Tomàs, Aina Fernández y Ania Ferrer.

Por su parte, en categoría júnior masculina, la selección balear estará representada por Alejandro Rodríguez, Toni Febrer, Nico Huther, Tristán Santos, Valentín de Toro, Tiago del Po, Pere Majoral, Pau Torres y Marc Toro.

Clubes aportan nadadores

En cuanto a la procedencia de los deportistas, el CN Palma es el club con mayor representación en la selección balear, con 12 nadadores y nadadoras, seguido del CN Voltor Balear, con 5, y del CN Inca, con 4. Completan la expedición el CN La Salle, CN Portus, CN Santa Eulalia, CN Felanitx y el Rafa Nadal Club, todos ellos con 2 deportistas, así como el CN Mallorca Swim, el CN Mastbal y el CN Eivissa, con 1 representante cada uno.

La selección balear estará acompañada por un equipo técnico formado por Miquel Coll (CN Inca), Javier Bonet (CN Santa Eulalia) y Alba Cortés (CN Palma de Mallorca). La dirección y coordinación del grupo recaerá en Jaume Serra, director técnico de la Federació Balear de Natació.

Según la normativa del campeonato, se establecen clasificaciones por federaciones autonómicas en cada categoría. Tanto en infantil como en júnior se elaboran clasificaciones masculina, femenina y conjunta, resultantes de la suma de los puntos obtenidos en las pruebas individuales y de relevos. Además, se configura una clasificación total conjunta, que suma los resultados de ambas categorías y determina la federación campeona absoluta del campeonato.