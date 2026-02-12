El Port d’Andratx se estrena como sede del Trofeo Princesa Sofía con la vela adaptada

El Port d’Andratx se convertirá en la sexta sede del Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Fergus Hotels con la incorporación de la vela adaptada al programa de competición de la 55ª edición de la regata mallorquina.

El 55 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels crecerá más allá de la bahía de Palma. Por primera vez, una de las disciplinas competirá en aguas de Port d’Andratx, a unas 20 millas náuticas al oeste de la bahía en la que se concentra el grueso de la competición del Sofía. El CV Port d’Andratx será el responsable de acoger y organizar las regatas de las clases Hansa 303 individual y doble, en el regreso de la vela adaptada al programa del Sofía.

La sexta sede

El Port d’Andratx será la sexta sede dentro de la estructura del Sofía. Se une a las de Club Nàutic Arenal (que acogerá a las clases 470 Mixed, 49er, 49er FX y Nacra 17), Playa de Palma (Formula Kite Men y Women), Club Marítimo San Antonio de la Playa (ILCA 6 e ILCA 7), Portixol (iQFOiL Men y Women) y Real Club Náutico de Palma (cruceros, 6 Metros, Cape 31 y Dragon).

El CV Port d’Andratx se encargará de la competición de las clases Hansa 303 individual y doble. Eso supone el regreso de la vela adaptada al Sofía. “Es una magnífica noticia”, explica Juanjo Beltrán, director deportivo del CV Port d’Andratx, entrenador del equipo de vela adaptada del club y presidente del Comité de Vela Adaptada de la Real Federación Española de Vela. “Con este gesto, el Sofía demuestra que quiere crecer y que no tiene barreras. La posibilidad de competir en el mismo evento y estar al lado de los regatistas del equipo olímpico es lo máximo para un regatista de vela adaptada. Eso es inclusión”.

El CV Port d’Andratx lleva más de 15 años apoyando y promoviendo la vela adaptada, y regatistas del club han representado con éxito a Illes Balears y a España en eventos europeos y mundiales. “El Sofía es una de las grandes regatas del mundo, y formar parte de ella nos brinda la oportunidad de organizar por primera vez un evento internacional en nuestras aguas. Es un desafío que afrontamos con muchísima ilusión y el apoyo de todos, desde los miembros del club hasta el Ayuntamiento de Andratx, que se está volcando con este evento”.

Copa de España 2026

El 55 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Fergus Hotels será puntuable como Copa de España 2026 de Vela Adaptada y Vela Inclusiva. La competición se desarrollará del 24 al 29 de marzo en aguas de Port d’Andratx y la entrega de premios se celebrará el día 29 en el Real Club Náutico de Palma junto al resto de las clases no olímpicas del Sofía.

Beltrán destaca el nivel de los representantes del club anfitrión: “En el CV Port d’Andratx contamos con un equipo excepcional. Violeta del Reino fue campeona del mundo de Hansa 303 en 2017 y 2023, subcampeona en 2025 y representó a España en los Juegos Paralímpicos de Río 2016; Pau Toni Homar y Jana Mestre son los actuales campeones de España y Jordi Cargoll es el subcampeón. Todos están deseando competir en nuestras aguas frente a la flota internacional”.

Noticias relacionadas

El 55 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Fergus Hotels es un evento organizado por la Fundación Bahía Activa y cuenta con el respaldo de World Sailing y de las principales instituciones públicas baleares.