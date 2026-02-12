Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Natación

Petra Canyelles roza el podio en el Madrid Open Diving de saltos de trampolín

La mallorquina fue cuarta en el trampolín de 3 metros (307,90) y Jimena Campos compitió en dos pruebas en el Mundial 86

Jimena Campos y Petra Canyelles

Jimena Campos y Petra Canyelles / @FBNatacion

Jaume A.

Palma

La representación balear de saltos cerró este fin de semana su participación en el X Madrid Open Diving Age Groups 2026, una de las competiciones de referencia del calendario nacional e internacional por edades de saltos de trampolín, celebrada del 6 al 8 de febrero en el Centro de Natación Mundial 86 de Madrid.

La delegación balear estuvo integrada por las deportistas del Club Saltos Mallorca Petra Canyelles Velasco y Jimena Campos Alonso, ambas convocadas por la Real Federación Española de Natación (RFEN) y acompañadas por el técnico Andreu Jaume, responsable de la dirección y preparación del equipo.

En la categoría A (16–18 años), Petra Canyelles Velasco firmó una actuación destacada en el trampolín de 3 metros, donde finalizó en cuarta posición con 307,90 puntos, a las puertas del podio en una prueba de alto nivel. Además, compitió en el trampolín de 1 metro, en el que obtuvo la undécima posición con 247,85 puntos, completando una sólida doble participación.

Por su parte, Jimena Campos Alonso, en la categoría B (14–15 años), participó también en ambas pruebas. En el trampolín de 1 metro alcanzó la décima posición con 238,25 puntos, mientras que en el trampolín de 3 metros concluyó en la decimocuarta plaza con 222,90 puntos, sumando experiencia en una cita de máxima exigencia.

El Madrid Open Diving Age Groups reunió a jóvenes talentos nacionales e internacionales en una instalación histórica, escenario de campeonatos del mundo y grandes eventos. Para la delegación balear, esta participación supone un nuevo paso en el desarrollo y la proyección de la modalidad, reforzando la presencia de Baleares en competiciones de alto nivel y dando continuidad a un proyecto centrado en la formación y la tecnificación.

