Petra Canyelles roza el podio en el Madrid Open Diving de saltos de trampolín

La representación balear de saltos cerró este fin de semana su participación en el X Madrid Open Diving Age Groups 2026, una de las competiciones de referencia del calendario nacional e internacional por edades de saltos de trampolín, celebrada del 6 al 8 de febrero en el Centro de Natación Mundial 86 de Madrid.

La delegación balear estuvo integrada por las deportistas del Club Saltos Mallorca Petra Canyelles Velasco y Jimena Campos Alonso, ambas convocadas por la Real Federación Española de Natación (RFEN) y acompañadas por el técnico Andreu Jaume, responsable de la dirección y preparación del equipo.

En la categoría A (16–18 años), Petra Canyelles Velasco firmó una actuación destacada en el trampolín de 3 metros, donde finalizó en cuarta posición con 307,90 puntos, a las puertas del podio en una prueba de alto nivel. Además, compitió en el trampolín de 1 metro, en el que obtuvo la undécima posición con 247,85 puntos, completando una sólida doble participación.

Por su parte, Jimena Campos Alonso, en la categoría B (14–15 años), participó también en ambas pruebas. En el trampolín de 1 metro alcanzó la décima posición con 238,25 puntos, mientras que en el trampolín de 3 metros concluyó en la decimocuarta plaza con 222,90 puntos, sumando experiencia en una cita de máxima exigencia.

El Madrid Open Diving Age Groups reunió a jóvenes talentos nacionales e internacionales en una instalación histórica, escenario de campeonatos del mundo y grandes eventos. Para la delegación balear, esta participación supone un nuevo paso en el desarrollo y la proyección de la modalidad, reforzando la presencia de Baleares en competiciones de alto nivel y dando continuidad a un proyecto centrado en la formación y la tecnificación.