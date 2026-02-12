El Palma Futsal explota contra el arbitraje español: "Es un día para decir basta ya"

En el Palma Futsal están hartos del nivel arbitral del fútbol sala español. Antonio Vadillo y Carlos Barrón, entrenador y capitán del conjunto mallorquín, alzaron la voz después del encuentro disputado ante el Movistar el miércoles y que finalizó con empate a dos. “Es un día para decir basta ya”, dijo el portero cordobés visiblemente molesto.

La queja de dos de los pesos pesados del tricampeón del mundo y de Europa va mucho más allá de los errores puntuales, según ellos, de Alejandro Martínez y Antonio Navarro en un encuentro en el que los mallorquines dominaban por 0-2 a menos de un minuto del final. “El empate es justo, pero es que se inventan las faltas, siempre compensando y nos sentimos muy perjudicados, ha sido increíble. No solo en el día de hoy, alguien tiene que levantar la voz en el Palma Futsal y me toca a mí”, dijo el preparador jerezano.

Barrón puso sobre la mesa un asunto que apunta a la gestión de este deporte por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). “Es el momento de quejarnos abiertamente. No puede ser que los árbitros sean tan protagonistas en los partidos, es que no puede ser. Ellos, al no ser profesionales como nosotros, que nos jugamos el pan de cada día, arbitran y se van a su casa cada día tranquilamente. Ya vale de lo que hacen en cada partido, que perjudican a unos y a otros, tienen que ser más profesionales”, comentó indignado. “El esfuerzo que ha hecho el equipo en 39 minutos ha sido reventado por el último minuto de los árbitros. Podríamos sacar tres puntos y nos vamos con un punto de una forma bastante amarga”, agregó resignado el andaluz.