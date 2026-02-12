La natación máster balear brilla en Castellón: récords de Europa, de España y 44 medallas

La natación máster balear completó una actuación de alto nivel en el XXXI Campeonato de España Open de Invierno de Natación Másters, disputado del 5 al 8 de febrero en la piscina olímpica de Castellón. La edición reunió a 1.777 nadadores de 194 clubes. La representación de Baleares, formada por 53 nadadores de seis clubes, cerró el campeonato con 44 medallas (16 oros, 17 platas y 11 bronces), además de un balance sobresaliente en récords: un récord de Europa y tres récords de España.

En el capítulo de plusmarcas, destacó María Ramona Guillén Muñoz (CN Palma), campeona de España en los 400 estilos +65, prueba en la que estableció un nuevo récord de Europa. Además, batió el récord de España en los 200 braza +65, distancia en la que también se proclamó campeona, y sumó el oro en los 100 braza +65. En el mismo club, Ricardo Román Amigo se adjudicó el título nacional en los 50 braza +50 con récord de España. El tercer récord nacional lo firmó Javier Santos Grijalva (C. Esports Masters) al rebajar la mejor marca española en los 100 braza +50.

Por clubes, el C. Esports Masters terminó con 15 medallas. Álvaro Barro Ordovás logró el oro en 50 y 200 mariposa +65 y fue bronce en 100 estilos +60. Robert Pennock Wray fue campeón de España en 200 libre +85 y sumó platas en 200 espalda, 100 espalda y 100 libre. Christine M. Siegfried se proclamó campeona en 50 libre y 100 braza +75, además de un bronce en 50 braza. Katherinne Annette Wray ganó el oro en 100 libre +75, fue plata en 50 mariposa y añadió dos bronces en 100 espalda y 100 estilos. Erika Crocco aportó un bronce en 100 libre +35.

Medallistas

El CN Palma sumó 11 medallas. Además de los títulos y récords de Guillén y Román Amigo, el club logró medallas con María África Castell Palou, oro en 50 braza +50 y plata en 100 y 200 braza; Andrea Lorena Villagrán Cáceres, plata en 50 libre +30 y bronce en 100 espalda +35; y María del Carmen Alfonso Blanes, plata en 200 libre +55.

El CN Calvià alcanzó un total de 7 medallas, con Marina Jover Gallego como campeona de España en los 200 y 400 libre +25 y plata en los 100 libre, además del oro de Petra Versteeg Vermeer en los 50 libre +50, la plata en los 100 libre y los podios de Artem Pankratov en 200 mariposa (plata) y 100 mariposa (bronce).

El C. Amistat de S. Socials Esport i Joventut cerró el campeonato con 9 medallas, destacando los oros de Salvador Reynés Vallverdú en los 50 libre +20 y bronce en 100 libre +20, y el oro de Joan Reynés Vallverdú en los 100 libre +25, al que añadió además dos platas en los 50 libre y 50 mariposa. Miguel Roset Giménez obtuvo el bronce en los 200 espalda +20, y el club sumó también una plata en el relevo masculino 4x50 libre +80 y un bronce en el relevo masculino 4x50 libre +100.

El Club Natación Triswim aportó una medalla de plata, lograda por Pilar Oliver Miró en los 100 estilos +50, mientras que el CN Eivissa completó la representación balear en una edición marcada por el alto nivel competitivo.

Clasificación por clubes

En las clasificaciones por clubes, la participación balear dejó igualmente resultados relevantes. En la clasificación masculina, el C. Amistat de S. Socials Esport i Joventut fue el club balear mejor situado, finalizando en la 17.ª posición, seguido del C. Esports Masters, que concluyó en el 25.º puesto. El CN Calvià ocupó la 73.ª plaza, el Club Natación Triswim la 100.ª, el CN Palma la 114.ª y el CN Eivissa la 141.ª.

En la clasificación femenina, el CN Palma alcanzó la 23.ª posición, por delante del C. Esports Masters, que finalizó 36.º. El C. Amistat de S. Socials Esport i Joventut y el CN Calvià quedaron muy próximos, en las posiciones 45.ª y 46.ª, respectivamente, mientras que el Club Natación Triswim concluyó en la 62.ª plaza. El CN Eivissa no sumó puntuación en la clasificación femenina.

Finalmente, en la clasificación conjunta por clubes, el C. Amistat de S. Socials Esport i Joventut cerró el campeonato en la 23.ª posición, seguido del C. Esports Masters, 26.º. El CN Palma ocupó la 48.ª plaza, el CN Calvià la 55.ª, el Club Natación Triswim la 81.ª y el CN Eivissa la 170.ª, completando así la presencia balear en las clasificaciones oficiales del campeonato.