Tenis
Munar vive un momento surrealista al intentar abrir una botella de agua en Rotterdam
El juez de silla Renaud Lichtenstein tuvo que ayudarle a abrir el termo durante un descanso del partido
No es fácil, al menos para Jaume Munar, abrir una botella de agua. Sobre todo cuando estás inmerso en el partido y te estás jugando una plaza en los cuartos de final del ATP 500 de Rotterdam. El mallorquín vivió un episodio casi surrealista durante uno de los descansos entre juegos del encuentro, que ganó al ruso Karén Khachanov por 7-6(10), 3-6 y 6-3.
Estaba sentado el mallorquín en su banquillo peleándose con una de las botellas que les facilita la organización a los tenistas. Todas iguales, estilo termo, para no hacer uso de envases de plástico. Mientras forcejeaba con el recipiente azul, algo debió murmurar Jaume Munar, ya que el juez de silla se dirigió a él.
Risas entre los comentaristas
Tras un breve intercambio de palabras, el árbitro, el francés Renaud Lichtenstein, se ofreció a abrir la botella. Eso sí, no sin esfuerzo. De hecho, tanto el comentarista como el narrador del partido no pudieron evitar soltar alguna risa al ver los esfuerzos del juez de silla para destapar el envase.
- El sector turístico mallorquín ante el colapso de La Habana: 'No tenemos intención de abandonar Cuba
- El Cappuccino lleva a los tribunales su reintegro forzoso de 3,6 millones
- Muere Xisco Quesada, el joven mallorquín que ha movilizado a miles de personas contra el cáncer
- Palma abre la puerta a zoológicos, acuarios, atracciones o salas de fiesta en espacios públicos
- Carrefour Express inaugura un nuevo espacio en Palma: 3.000 referencias y 50 platos listos para consumir
- Los feriantes del Ram en Palma: 'Nos han subido los gastos de electricidad y transporte entre un 30 y un 40%”
- La Catedral de Mallorca a oscuras: Arrancan los cables de los focos que iluminan de noche la fachada del templo
- La Autoridad Portuaria de Baleares se abre ahora a estudiar alternativas para construir un parking en el Paseo Marítimo