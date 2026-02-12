Tenis
Jaume Munar gana a Khachanov y ya está en cuartos de final de Rotterdam
El mallorquín se impone por 7-6, 3-6 y 6-3 tras dos horas y media y espera al ganador del Struff-Búblík
El tenista mallorquín Jaume Munar se impuso al ruso Karén Khachanov por 7-6(10), 3-6 y 6-3, en un partido de dos horas y media, y se clasificó para los cuartos de final del torneo de Rotterdam (Países Bajos), de categoría ATP500.
Munar, número 37 del mundo, derrotó en octavos al quinto favorito del cuadro en un encuentro de alternativas. El primer set, muy igualado, se decidió en un ‘tie-break’ largo, en el que el de Santanyí salvó una bola de set antes de apuntarse la manga. Khachanov reaccionó en el segundo parcial para forzar el tercero, pero ahí el mallorquín recuperó el control y cerró el triunfo con autoridad.
El jugador de Santanyí, que se metió en octavos de final del torneo neeerlandés tras vencer al noruego Budkov, se medirá en la siguiente ronda con el vencedor del duelo entre el alemán Jan-Lennard Struff y el kazajo Aleksandr Búblík.
