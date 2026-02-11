Norris domina en Bahréin, Aston Martin se mete en problemas y Williams se da una 'paliza' de trabajar

Punto y final a la primera jornada de test oficiales de la pretemporada 2026. Gran parte de los pilotos de la parrilla de Fórmula 1 volvió a pista en el circuito de Sakhir (Bahréin) para coger sintonía con las nuevas máquinas que las distintas constructoras han ultimado durante el invierno para la nueva temporada, que ha arrancado con la novedad del cambio de reglamento. Lando Norris marcó la referencia con un tiempo de 1:34.669, seguido de Max Verstappen que se quedó a 0.129 tras mejorar su registro en los instantes finales. Charles Leclerc se aseguró la tercera plaza y Carlos Sainz fue décimotercero en su primera toma de contacto con el nuevo Williams.

La jornada comenzó con una gran actividad de Williams. Carlos Sainz exprimió al máximo la primera matinal de test en Bahrein. Williams fue la única escudería que se ausentó en el arranque de la pretemporada en Barcelona y la consigna para esta segunda tanda en Bahrein era clara: acumular kilómetros. El piloto madrileño se lo tomó en serio y fue el que más rodó, completando un total de 77 vueltas antes de cederle el volante a su compañero Alex Albon, que participó por la tarde y dio un total de 68 vueltas para terminar décimo a 2.768 de la cabeza.

En Aston Martin, Lance Stroll asumió el día entero de trabajo para compensar que en Montmeló apenas pudo dar tres vueltas frente a las 60 de Fernando Alonso. El asturiano volverá a la acción mañana, con la esperanza de que la escudería de Silverstone pueda volver a rodar tras detener la acción en pista tras detectar una "anomalía" en los datos del motor Honda de su AMR26, obligando a realizar controles preventivos antes de continuar con las pruebas en Bahréin. Antes de estos problemas, Stroll sumó tan solo 36 vueltas y se quedó a más de cinco segundos del mejor registro.

En cuanto al tetracampeón Verstappen, fue protagonista desde el inicio de la jornada, siendo el primero en salir a pista con el nuevo Red Bull RB22 y también el más rápido de la mañana, gracias al crono establecido antes de cumplirse la segunda hora de test, (1:35.433) con neumáticos blandos, lejos aún de la pole de 2025 en Bahrein (1:29.841). Sin embargo, terminó la jornada a 0.129 de Lando Norris, que se hizo con el mejor tiempo durante la sesión de la tarde.

Pocas incidencias

La única incidencia destacada de la jornada fue el trompo de Lewis Hamilton en la curva 1 de Sakhir nada más comenzar la acción con su Ferrari y justo a continuación, el fallo técnico del Alpine que provocó una efímera bandera roja y que dejó a Franco Colapinto parado más de una hora en el garaje.

Rodar y poner a prueba la fiabilidad es la prioridad absoluta en Bahrein, esta primera mañana ya ha servido para empezar a recoger datos y sensaciones. Ha llamado la atención el trabajo de Audi en sus pontones, notablemente modificados, con una entrada muy vertical, respecto a la versión del coche que se presentó en Berlín el pasado 20 de enero. Gabriel Bortoleto completó 49 vueltas y terminó la jornada en la 15ª plaza. Hulkenberg salió a pista en la sesión de la tarde y mejoró su registro para situarse en la novena plaza, a 2.192.

Noticias relacionadas

Mercedes no destaca

Al terminar la jornada, una de las sorpresas fue Mercedes. La escudería de Toto Wolff, que ha acaparado una gran cantidad de titulares tras su polémica con el nuevo motor del W17, se postulaba como una de las más fuertes de cara al inicio de 2026. Sin embargo, George Russell terminó en sexta plaza a 1.439 segundos del mejor registro de Norris tras dar un total de 56 vueltas. Antonelli sumó solo 30 vueltas para terminar decimoprimero.