El mundo del fútbol llora la muerte de Xisco Quesada: "Fue uno de los nuestros y siempre lo será"

El deporte mallorquín llora la muerte de Xisco Quesada, que ha fallecido a los 28 años después de varios meses luchando contra un cáncer de páncreas con metástasis. Numerosos clubes de fútbol y de fútbol sala, así como la Federació de Futbol de les Illes Balears, han mostrado su dolor por el adiós del que fuera jugador del San Pedro, Cide y UD Alaró.

Precisamente el San Pedro, que el pasado noviembre le rindió un emotivo homenaje en vida en el que participó el propio Quesada junto a su familia, ha compartido un emotivo mensaje en instagram. "Desde el club lamentamos profundamente el fallecimiento de Xisco Quesada, que formó parte de esta familia y que deja una huella que será imposible borrar. Xisco no fue solo un jugador que defendió nuestros colores. Fue una persona que, desde el primer día, se ganó el cariño de todos por su manera de ser: cercano, humilde, con valores, con una sonrisa que se quedaba en el vestuario y con una forma de tratar a la gente que decía mucho de él. En los últimos tiempos, su vida se convirtió en una lucha durísima. Y aun así, Xisco nos volvió a dar una lección a todos: la de seguir adelante, la de pelear cada día, la de no rendirse", se inicia la nota.

"Hoy queremos mandar un abrazo enorme, de los que aprietan de verdad, a su familia, sus amigos y a todas las personas que lo han querido. No hay palabras que sirvan para llenar un vacío así, pero sí queremos que sepan algo muy claro: Xisco fue uno de los nuestros. Y siempre lo será. Su recuerdo quedará para siempre ligado a este club, a su gente y a todos los que compartimos con él momentos dentro y fuera del campo. Gracias por todo, Xisco. Por lo que diste, por lo que fuiste y por lo que nos enseñaste", se despide.

Por su parte, el Mallorca también ha mostrado su tristeza por la muerte del jugador. "El RCD Mallorca lamenta profundamente el fallecimiento de Xisco Quesada. Queremos trasladar nuestro más sentido pésame a sus familiares y seres queridos en estos momentos tan difíciles. Descanse en paz", ha publicado en las redes sociales en un mensaje que ha suscitado decenas de muestras de cariño de aficionados al fútbol de toda España.

El Palma Futsal, Andratx y Atlético Baleares también ha dedicado unas palabras al desaparecido deportista. "Des del club lamentam profundament la mort d’en Xisco Quesada, una gran persona que ens deixa massa prest. Acompanyam amb tot el nostre cor a la seva família i amics en aquests moments de tant de dolor. Al cel sia", ha escrito el club blanquiazul.

La FFIB ha compartido con los medios una nota en la que expresa su cariño hacia Quesada. "La Federació de Futbol dels Illes Balears lamenta profundamente la muerte de Xisco Quesada, futbolista que defendió con orgullo los colores del CEC Sant Pere, CD Cide, UD Alaró y otros clubes de nuestro fútbol. Hoy despedimos no sólo a un jugador, sino a una persona que dejó una huella imborrable por su calidad humana y, especialmente, por su valentía, coraje y determinación con los que afrontó su dura lucha contra el cáncer. Su ejemplo de fortaleza y su actitud ejemplar ante la adversidad permanecerán para siempre como inspiración para todas las generaciones venideras de nuestro fútbol", empieza el comunicado.

"Desde la FFIB queremos trasladar nuestro más sentido pésame y todo nuestro cariño a su familia, amigos, compañeros y a cada uno de los clubes que tuvieron la suerte de compartir camino con él. Descansa en paz, Xisco. El fútbol balear siempre te recordará", finaliza el organismo que preside Jordi Horrach.