Un mal tercer cuarto condena al Palmer en Palencia

Un sobresaliente tercer período del Palencia, apoyado en una defensa muy sólida, acabó con las opciones del Palmer Basket. La batalla por el rebote y la intensidad local tras el descanso condenaron al conjunto mallorquín (85-69).

El Palmer mostró desde el inicio su intención de competir ante uno de los candidatos al ascenso en Primera FEB. Los de Juan Ignacio Díez De Acharán encontraron la manera de hacer daño a la defensa más fiable de la competición en un gran arranque de partido.

Phil Scrubb dirigió con acierto las ofensivas y repartió tres asistencias en los primeros minutos. Jesús Carralero fue el principal beneficiado del acierto del canadiense y anotó 7 puntos que, junto a dos del propio Scrubb, impulsaron al bloque isleño hasta el 2-9. El base asumió galones en ataque y lideró un nuevo parcial favorable a los mallorquines. Sin embargo, la dirección de Ingus Jakovičs y el trabajo interior de Josip Vrankić permitieron al Palencia recortar diferencias. El primer cuarto terminó con un ajustado 18-22.

En el segundo período, la conexión entre Scrubb y Carralero sostuvo al equipo insular. El base, de 33 años, anotó un triple y se mostró muy efectivo en el uno contra uno. Hansel Atencia sumó cinco puntos consecutivos y dio dinamismo al ataque visitante. No obstante, el dominio del Palencia en el rebote y la energía de Kamba y Muñoz, junto al talento de Jakovičs y Vrankić, cambiaron el rumbo del partido antes del descanso (43-40).

Tras el paso por vestuarios llegó el momento decisivo. El tercer clasificado mostró el nivel que le sitúa como firme aspirante al ascenso. El equipo de Natxo Lezkano elevó su intensidad defensiva y redujo al mínimo las opciones ofensivas del Palmer Basket. Los minutos de Ander Urdiain y el carácter de Carralero mantuvieron con vida a los mallorquines durante algunos instantes, pero la defensa local dejó al Palmer en solo 11 puntos en el tercer cuarto y abrió una brecha definitiva. El Palencia cerró el período con 18 puntos de ventaja (69-51).

En el último cuarto, el conjunto castellano leonés gestionó con solvencia la renta. El Palmer Basket no dejó de competir y mantuvo una actitud positiva hasta el final, pero no pudo evitar la derrota en una pista muy exigente (85-69). Phil Scrubb, con 19 puntos y 8 rebotes, fue el jugador más destacado del equipo mallorquín.

FICHA TÉCNICA:

Parciales: 18/22, 25/18, 26/11 y 16/18.

Súper Agropal Palencia: Heron (4), Gómez (-), Borg (8), Oroz (-), Jakovičs (18), Kamba (17), Rodríguez (-), Vrankić (20), Armus (4), Vucetic (2), Muñoz (10) y Levy (2).

Palmer Basket Mallorca Palma: Atencia (11), Scrubb (19), Sanadze (7), Urdiain (7), Dike (1), Carralero (16), Feliu (-), Sá (2), Izaw-Bolavie (4) y Roberts (2).

Árbitros: Morales García-Alcaide, Carpallo Miguélez y Del Val Nuño.