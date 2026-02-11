El Fibwi roza la remontada ante el Fuenlabrada

El Fibwi Mallorca se queda a las puertas de una remontada épica ante el Flexicar Fuenlabrada (79-80) donde llegó a estar 18 puntos abajo, pero un último cuarto frenético les permitió ganar en la última acción del encuentro. Los mallorquines se sintieron muy perjudicados por el arbitraje, que no estuvo a la altura de las circunstancias que exige la Primera FEB.

No sería una tarde plácida para el cuadro de Pablo Cano, que vio cómo los madrileños desataban un vendaval de triples en el primer cuarto que pondría el choque cuesta arriba a los locales (12-25).

La dinámica iría a peor con la cuarta falta de Pedro Bombino en el ecuador del segundo cuarto, condicionado también por una técnica polémica que sacó de quicio a todo el equipo, yéndose al descanso con la misma desventaja de 13 puntos (35-48).

Hubo una reacción local, liderada por Osvaldas Matulionis, que se lució ante su exequipo con 27 puntos en su mejor actuación de la temporada. De hecho, fue el único jugador del Fibwi que superó los diez puntos. Aramburu y Bracey, que fueron decisivos en el partido ante el Melilla, no tuvieron protagonismo en esta ocasión. Así, ese buen partido de Matulionis no se tradujo en un acercamiento considerable al final del tercer periodo, dejando una posible remontada para el tramo final.

Y esta terminó llegando cuando menos lo parecía. Entre medias, Pablo Cano y Pedro Bombino se fueron expulsados ante la frustración total del público de Son Moix, muy molesto con la actuación arbitral.

Al igual que cuando jugó contra Palmer en la isla, el elenco de Iñaki Martín dejó escapar una renta considerable y tuvo que jugársela en una acción defensiva final donde Lysander Bracey falló en dos ocasiones una canasta que, de haber entrado, habría significado la décima victoria del curso para el Fibwi.

Ficha técnica

Fibwi Mallorca: Lucas Capalbo (9), Lysander Bracey (8), Osvaldas Matulionis (27), Jon Ander Aramburu (5), Pedro Bombino (0). También jugaron Aless Scariolo (8), Laron smith (6), Juan Bocca (3), Fallou Niang (6), Brian Vázquez (7).

Flexicar Fuenlabrada: Mateo Díaz (7), Vitor Benite (7), Dani Manchón (10), Ivan Aurrecoechea (14), Kasibabu (16). También jugaron Stolbetskiy (0), De Bisschop (4), Rigot (6), Renfroe (4), Belemene (10).

Parciales:12-25, 23-23, 24-22, 20-10.

Árbitros: Hurtado Almansa, Franquesa Vázquez, Arresa Quintero, señalaron falta antideportiva a Osvaldas Matulionis y a Álex Renfroe. Falta técnica a Pedro Bombino y a Fallou Miang, al banquillo del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma y a Pablo Cano. Eliminado por faltas personales, Pedro Bombino. Expulsaron a Pablo Cano por doble falta técnica.