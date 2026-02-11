Cruel empate del Palma Futsal en Torrejón

El Illes Balears Palma Futsal se quedó con la miel en los labios en Torrejón de Ardoz. El conjunto mallorquín se adelantó 0-2 ante el Movistar Inter, que fue capaz de lograr el empate desde los diez metros en el último minuto. Un golpe doloroso para los de Vadillo, que hicieron méritos para llevarse los tres puntos.

El cuadro balear quiso marcar el ritmo del encuentro desde el inicio, encadenando una sucesión de ocasiones que obligaron a Jesús Herrero a emplearse a fondo bajo palos. Los visitantes dominaban y mostraban un punto más de intensidad. No obstante, con el paso de los minutos, el Inter reaccionó y mejoró sensaciones. Pirata, Raúl Gómez y Cecilio dispusieron de tres ocasiones casi consecutivas, pero Dennis sostuvo al equipo con intervenciones de mérito que mantuvieron el empate.

El premio al empuje visitante llegó al contragolpe con Charuto que, tras semanas sin competir por molestias, definió con la derecha al costado de Jesús Herrero para abrir el marcador. El portero local llegó a tocar el balón, pero este terminó entrando con algo de suspense. El pívot regresaba con ganas de gol.

El Illes Balears Palma Futsal tuvo opciones claras para ampliar la ventaja antes del descanso. Mateus Maia protagonizó una conducción eléctrica, se marchó de varios rivales y estrelló un derechazo en el poste que hizo temblar la portería. Ernesto, atento a un rechace tras un disparo de Alisson, tampoco logró superar a Herrero, y David Peña dispuso de otra ocasión clara que no pudo materializar.

Chaguinha presiona a Charuto en Torrejón. / Palma Futsal

La segunda parte arrancó con un guion similar. Dennis probó fortuna con disparos lejanos y Jesús Herrero volvió a responder. El Inter buscó el empate, pero el portero balear se mostró sólido para sostener la ventaja. El Illes Balears Palma Futsal mantenía la intensidad defensiva y seguía buscando el segundo tanto. Alisson lo tuvo en una doble ocasión: primero tras un balón suelto que intentó resolver con calidad y después con un potente disparo que se marchó fuera.

El 0-2 llegó en una acción de enorme calidad. Pase magistral de Machado y control orientado de Charuto, que ganó la posición a Raúl Gómez y definió con la derecha al fondo de la red. Un golazo que parecía encarrilar el partido.

El tramo decisivo se complicó por la acumulación de faltas. En pocos segundos, David Peña y Deivão cometieron la cuarta y quinta, con todavía ocho minutos por disputarse. Tocaba gestionar el riesgo.

A cuatro minutos del final, el Inter apostó por el portero-jugador con Pirata. Dennis respondió a los primeros intentos y hasta probó suerte a portería vacía, aunque el balón se marchó desviado.

La tensión alcanzó su punto máximo en el último minuto. Fabinho cometió la sexta falta y Pani transformó el lanzamiento de diez metros para reducir distancias. Acto seguido, una nueva infracción balear supuso otro lanzamiento. Pirata fue expulsado por doble amarilla por protestar, pero Pani volvió a acertar desde los diez metros para firmar el empate a falta de apenas 20 segundos.

El Illes Balears Palma Futsal, en superioridad numérica, lo intentó hasta el final, pero ya no hubo margen para reaccionar. Tres puntos que parecían casi asegurados se escapaban en un desenlace amargo. Sin tiempo para lamentaciones, el Illes Balears Palma Futsal deberá centrarse ya en el próximo compromiso, este sábado en Son Moix ante Osasuna Magna.

FICHA TÉCNICA

Movistar Inter: J. Herrero, Raúl Gómez, Javi Minguez, Pani y Pirata. También jugaron: Chaguinha, Jaime, S. Barona, Cecilio, Raya y Carlos Bartolomé.

Illes Balears Palma Futsal: Dennis, Deivão, Machado, Ernesto y Fabinho. También jugaron: David Peña, Lin, Charuto, Lucão, Mateus Maia, Alisson y Carlos Barrón.

Goles: 0-1, Charuto (min. 11); 0-2 Charuto (min. 30); 1-2 Pani (min. 40); 2-2 Pani (min. 40).

Árbitros: Alejandro Martínez y Antonio Navarro. Mostraron tarjeta amarilla a Carlos Bartolomé y Cecilio, del Movistar Inter y a Lucão, Fabinho y David Peña, del Illes Balears Palma Futsal.

Pabellón: Pabellón Jorge Garbajosa. 2500 espectadores. Partido correspondiente a la jornada 19 de la Primera División.