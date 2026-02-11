El árbitro que forzó a una prostituta en Gijón la obligó a "varias prácticas sexuales" y siguió haciendo una vida normal tras su arresto a finales de enero

La investigación para esclarecer la denuncia presentada por una joven latinoamericana contra un árbitro de fútbol asturiano de unos 30 años, al que acusa de haberla agredido sexualmente en un piso en el barrio gijonés de El Llano, sigue su curso. Según el relato de la víctima, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA el pasado lunes, este hombre amenazó a la denunciante, que ejerce la prostitución, haciéndose pasar por policía nacional para que accediese a realizar "varias prácticas sexuales" sin tener que pagar por ellas o, de negarse, alertaría a Extranjería de su situación irregular en España, según explican fuentes próximas al caso a este periódico.

Los hechos investigados por la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la comisaría de El Natahoyo tuvieron lugar a finales del pasado mes de enero. Según se pudo comprobar, este individuo contactó por teléfono con la trabajadora sexual y acordaron verse en un piso. Este hombre se identificó como policía, y para ello lleva ropa con distintivos policiales. Gracias a esa llamada se pudo descubrir que era el titular del número. Luego, la joven lo reconoció en una fotografía.

El arresto motivó una posterior entrada y registro de la vivienda del sospechoso, donde se encontraron ropas de otros cuerpos policiales como polos y camisetas de la Guardia Civil y la Policía Local. Según explican distintas fuentes, el padre de este hombre fue agente en Oviedo durante varios años, pero ahora mismo ya no se encuentra de servicio. Fue el jueves 29 de enero cuando el árbitro prestó declaración en el Palacio de Justicia de Gijón y después quedó en libertad provisional, investigado por un delito de agresión sexual, con medidas cautelares. Ahora, al residir la presunta víctima en Madrid, las diligencias de la causa se han trasladado a un juzgado de la capital de España.

Los hechos que se investigan, y que han provocado que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le haya apartado del arbitraje, no son los primeros problemas que el árbitro tiene con los cuerpos y fuerzas de seguridad. Según ha podido saber este diario, el investigado fue detenido hace tiempo por un delito de hurto en una gran superficie. Además, su actitud junto a un amigo, recorriendo Oviedo en coche de forma temeraria, obligó a una intervención policial que se saldó con la identificación de ambos. Ningún caso es computable a efectos de reincidencia.

Este hombre es muy conocido en Oviedo, donde reside, y no solo en el ámbito deportivo. Distintos testigos confirman que después de lo ocurrido siguió llevando una "vida normal" y acudiendo a los lugares habituales. Incluso el día de la publicación de la noticia por este periódico. Cabe recordar que apenas unos días después de su paso por los calabozos dirigió un partido de Segunda División cumpliendo con el calendario de arbitraje previsto el primer fin de semana de febrero.

Investigación activa por posibles casos

La denuncia ya en curso presentada por la joven venezolana y el hecho de que apareciesen prendas de distintos cuerpos en casa del encausado, al tratarse de un "modus operandi" tan concreto, han levantado las sospechas de los investigadores y por el momento no se descarta que esta práctica pudiese haberla llevado a cabo en más ocasiones. Sobre esa hipótesis, como publicó ayer este diario, siguen trabajando los agentes, aunque por el momento no hay constancia de ninguna denuncia similar como este caso que ha causado un gran impacto en el deporte y en la propia policía.