Pedro Acosta: "Si no eres un piloto talentoso, tienes que trabajar más que nadie"

Pronto, muy pronto, por ejemplo, la próxima semana y hasta final de mes, las marcas, las escuderías y, por descontado, los propios pilotos van a ir anunciando las decisiones que han tomado que, en muchos casos, van a significar una auténtica revolución en la parrilla de MotoGP y, peor aún, van a significar que un montón de campeones, buenos, buenos, van a correr con motos distintas y en equipos diferentes con los que correrán, a partir del último fin de semana de este mes, cuando el Mundial arranque en Tailandia.

“Esa sensación de estar corriendo con una moto y en un equipo donde no estarás el año que viene, ya ha ocurrido, no solo en MotoGP sino, incluso, en la F-1, en lo que se denomina ahora 'motorsport', pues hay que recordar que, nada más y nada menos, el británico Lewis Hamilton siguió corriendo en Mercedes cuando ya había firmado con Ferrari para el siguiente año”, comentó el pentacampeón Jorge Lorenzo, durante los test de Sepang (Kuala Lumpur, Malasia) de la pasada temporada. “Y es, en estas condiciones, donde aparece la profesionalidad de cada uno. Y, en ese sentido, no me estoy refiriendo al piloto o no solo al piloto sino al dueño del equipo, al Director Deportivo, a sus ingenieros y mecánicos y, por supuesto a la fábrica que va a perder a ese campeón”.

Teniendo en cuenta que las motos del próximo año no van a tener nada, nada, nada, de las máquinas actuales, empezando por el motor, de 1.000cc a 850cc, siguiente por la ausencia de muchas de las ayudas al pilotaje que poseen ahora (“se ve fue de detrás cuatro veces en una misma vuelta y las cuatro veces la moto, el control de tracción o lo que fuese, enderezó, ella solita, la moto y me salvé de cuatro buenas, o malas, caídas”, comentó el brasileño Diogo Moreira, el segundo día de Sepang), menos aerodinámica y, sobre todo, el cambio de neumáticos, de Michelin a Pirelli.

“Esa sensación de estar corriendo con una moto y en un equipo donde no estarás el año que viene, ya ocurrió en la F-1, pues hay que recordar que, nada más y nada menos, Lewis Hamilton siguió compitiendo con un Mercedes, cuando ya había firmado con Ferrari para el siguiente año”. Jorge Lorenzo — Pentacampeón del mundo de motociclismo y asesor de Maverick Viñales

Pues eso, con todo este panorama técnico, es evidente, cristalino, que ninguna fábrica va a darle a probar la moto del 2027 a pilotos, suyos ahora pero que se irán a otra marca en 2027, pues sería absurdo que descubriesen cómo están diseñadas, fabricas y desarrolladas esas motos. Por lo tanto, por ejemplo, el murciano Pedro Acosta, de 21 años, se subirá a la Ducati-2027, como pronto, en el test de Valencia-2026, dos días después de acabar la temporada. Y así un montón de ellos.

Cuando en el encuentro que mantuvieron con los medios, el pasado sábado, en la planta sexta del hotel Four Seasons, de Kuala Lumpur (Malasia), pilotos y resposables de las distintas escuderías y fábricas, El Periódico quiso saber cómo era posible que Ducati prefiriese apostar por el ‘tiburón de Mazarrón’ en lugar del subcampeón del mundo Àlex Márquez, que ya es un piloto de Borgo Panigale, para acompañar, el año que viene, a Marc Márquez en el equipo oficial Ducati Lenovo.

Pedro Acosta habla, en el boxe de KTM, con uno de sus técnicos. / ALEJANDRO CERESUELA

Acosta, no lo olvidemos es el único piloto con proyección que, tras dos temporadas y 42 carreras, aún no ha ganado ningún gran premio, cosa que sí hicieron, la pasada temporada, Fermín Aldeguer (Ducati, Indonesia) y Raúl Fernández (Aprilia, Australia). “Pues, simplemente, porque no corría con una Ducati”, señaló uno de los responsables de la fábrica italiana, reconociendo algo que, al parecer, se hará público el próximo 20 de febrero, que Acosta ya ha firmado por los rojos.

En esos encuentros, fugaces pero intensos en el Four Seasons, donde los pilotos atendieron a los medios con una amabilidad extraordinaria, Acosta se enfrentó a varias entrevistas, por ejemplo, con el periodista italiano Cosimo Curatola, del canal ‘Benzime’ de YouToube, al que le reconoció que “si quieres ganar y todos queremos ganar, si quieres conseguir algo realmente grande, tienes que trabajar muy duro para ello. Creo que no soy el piloto con más talento de la parrilla de MotoGP y, cuando no tienes tanto talento, tienes que esforzarte aún más”.

Pese a que su fichaje por Ducati para 2027-2028 se anunciará este mismo mes, Acosta se niega a confirmar que será rojo la temporada que viene: "Primero hay que hacer buenas carreras y, luego, ya hablaremos".

Ni que decir tiene que el ‘tiburón’ no quiso confesarle a Curatola quién era, para él, el piloto más talento de la parrilla. Acosta reconoció que a él le gusta ofrecer espectáculo, “pues un poco de diversión siempre viene bien para que nuestro deporte siga captando aficionados, seguidores, ya que, si te diviertes, pilotas mejor, con alegría”.

Noticias relacionadas

Ni que decir tiene que Acosta no confirmó, en las muchas entrevistas que concedió, especialmente a ‘influencers’, que la próxima temporada correrá con una Ducati oficial. “Lo que hay que hacer es buenas carreras, a partir de Tailandia, y, luego, ya hablaremos con quien sea”. Y, por descontando, el ‘tiburón’, el piloto con mayor desparpajo del Mundial, reconoció que “siempre es bueno que hablen de ti, siempre”.