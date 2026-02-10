Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Catalán jóvenesBar PesqueroFuga de TalentoVapers MenoresCan Joan de Saigo CierraAlfonso Díaz
instagramlinkedin

Baloncesto

Opinió | La victòria del Fibwi Mallorca fa que Son Moix respiri a ritme de play-off

Imatge del partit entre el Fibwi i el Melilla a Son Moix.

Imatge del partit entre el Fibwi i el Melilla a Son Moix. / Melilla Baloncesto

JM Arbucias

Palma

Per a qualsevol equip que torna a l’elit de la segona categoria nacional, la permanència no és només un objectiu: és una obsessió. La victòria del Fibwi davant el Melilla no va ser només el novè triomf de la temporada; va ser una declaració d’intencions, un exercici de fe i, sobretot, la confirmació que aquest bloc té ànima.

El partit es presentava com una «final» i durant trenta minuts (21-23/21-24/16-18) va semblar que el guió s’escapava de les mans: els illencs entraren al darrer capítol amb un desavantatge de 7 punts. El Melilla va aterrar a Ciutat amb un ‘roster’ diferent del de la primera jornada de lliga, que l’ha portat a la cua de la classificació, amb sis cares noves, inclòs l’entrenador, que han millorat la competitivitat i l’equilibri del grup.

De fet, l’actuació estratosfèrica d’Iván Cruz a la primera part, els dubtes en el rebot i la irregularitat ofensiva feien presagiar un horabaixa de frustració. Els fibwis saberen patir. Però el bàsquet, sovint, es resumeix en una qüestió de dinàmiques i de saber llegir el cronòmetre. El bàsquet, com la vida, és una qüestió de moments i de caràcter. I aquí és on va aparèixer el «cor» d’aquest Fibwi Mallorca. I el moment i el caràcter brotà especialment al darrer quart (26-13). La bona direcció del retornat Capalbo, l’efectiva defensa de Matulionis i l’anotació d’Aramburu – amb un tap defensiu determinant – i de Bracey, autors en aquest període de 12 i 9 punts, respectivament, foren la ‘daga’ definitiva que ensorraren les esperances dels visitants.

El tècnic local, Pablo Cano, a la roda de premsa posterior al partit reconegué que la victòria dels seus havia estat un triomf de molt mèrit i molt treballat; reconegué que, encara que el control del rebot és una assignatura que han de millorar, el seu equip frueix de defensar i feu una vegada més un exercici de prudència, quan comentà que acabaven de guanyar a un rival directe. Sens dubte, el de diumenge és una passa de gegant cap a la salvació que situa els homes de negre a la novena posició.

Noticias relacionadas y más

No només frega amb els dits la permanència, comença a demanar tanda als play-offs. Encara en queda molt, però si l’equip manté el nivell físic i la fam de victòria mostrada fins ara, l’afició ja es prepara per a una primavera d’emocions fortes. És inevitable que els seguidors de l’equip mallorquí somiïn, perquè Son Moix ja batega a ritme de play-off.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Esteso y Pajares llenaban los cines ahora vaciados por las películas pedagógicas
  2. Las discotecas de Mallorca se decantan por incorporar la oferta del tardeo
  3. Rediseñan el espacio aéreo del aeropuerto de Palma y reducen el ruido de aviones sobre los núcleos de población cercanos
  4. Un juez perdona a un empresario de Palma casi cuatro millones de deuda
  5. Can Joan de s’Aigo cierra una semana su histórico local del centro de Palma por este motivo
  6. Condenado por acosar en Sóller a un guardia civil con insultos como ‘puta foraster’
  7. Caterina Stanton y Gustavo Alem, propietarios de UCO Bakery: 'Nuestro pan está hecho para que dure. Para que vengan una vez a la semana, se lo lleven y lo consuman durante los siete días
  8. Un hotel de Mallorca se cuela entre los finalistas a mejor hotel de costa de España

Opinió | La victòria del Fibwi Mallorca fa que Son Moix respiri a ritme de play-off

Opinió | La victòria del Fibwi Mallorca fa que Son Moix respiri a ritme de play-off

Opinión | Pedir primas por la permanencia: un insulto que el Mallorca no puede permitirse

Opinión | Pedir primas por la permanencia: un insulto que el Mallorca no puede permitirse

Meliá, afectada por el cierre de hoteles en Cuba por los recortes de petróleo de Trump

Meliá, afectada por el cierre de hoteles en Cuba por los recortes de petróleo de Trump

La Italia más fiel se sirve en Binissalem

La Italia más fiel se sirve en Binissalem

Vecinos ante el anuncio del Jardín Botánico de Palma: "Que primero acaben una cosa y luego hagan otra"

Vecinos ante el anuncio del Jardín Botánico de Palma: "Que primero acaben una cosa y luego hagan otra"

Dos años de cárcel por asaltar a mujeres mayores en Palma

Dos años de cárcel por asaltar a mujeres mayores en Palma

Piden 8 años de cárcel por cometer dos atracos en una hora en Palma: "Me pidió un cigarro y me quitó la cadena de un tirón"

Piden 8 años de cárcel por cometer dos atracos en una hora en Palma: "Me pidió un cigarro y me quitó la cadena de un tirón"

Cort encarga un estudio de la estructura de la plaza Major de Palma para valorar su resistencia antes de su reforma

Cort encarga un estudio de la estructura de la plaza Major de Palma para valorar su resistencia antes de su reforma
Tracking Pixel Contents