José María García y Vicente del Bosque serán distinguidos en los Premis Fundació Miquel Jaume-Palma Futsal

La Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal ha dado a conocer a los ganadores de la primera edición de los Premis Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal, que se entregarán el próximo 19 de febrero durante la gala benéfica que se celebrará en el hotel GPRO Valparaíso Palace & Suites, en Palma. En esta edición inaugural, los galardones distinguen a la Fundació Mallorca Integra, al Real Club Náutico de Palma y al Trail Menorca Camí de Cavalls–ConectaBalear, en reconocimiento a su compromiso con los valores deportivos y sociales, la cultura y la protección del medio ambiente, respectivamente.

La gala supondrá además el inicio de la colaboración entre la Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal y el GPRO Valparaíso Palace & Suites, que se incorpora como colaborador de la Fundació y acogerá este evento solidario en sus instalaciones.

Los premios nacen con el objetivo de reconocer y poner en valor proyectos, entidades y trayectorias que utilizan el deporte como herramienta de transformación social, formación y transmisión de valores. La iniciativa pretende consolidarse como un espacio de encuentro entre el ámbito deportivo y social, destacando el esfuerzo, el compromiso, la superación, la inclusión y la educación, principios que forman parte del legado humano y social de Miquel Jaume Roig, fundador del Palma Futsal y de la Fundació.

La gala tendrá un marcado carácter solidario, ya que la totalidad de los fondos recaudados se destinarán a los proyectos sociales que impulsa la Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal, reforzando su compromiso con la acción social y la mejora de la calidad de vida a través del deporte.

Premio a los Valores Deportivos y Sociales

En la categoría de Valores Deportivos y Sociales, el premio ha sido concedido a la Fundació Mallorca Integra por su proyecto “Integra, Oci i Esport”. Creada en 2018, la entidad desarrolla una iniciativa que garantiza el acceso real al ocio y al deporte adaptado para personas con discapacidad intelectual, trastornos del desarrollo y trastornos del espectro autista. El proyecto beneficia cada año a alrededor de 150 personas, promoviendo la autonomía personal, la convivencia y la inclusión social mediante un modelo deportivo inclusivo y profesionalizado.

Este galardón ha sido determinado por un jurado plural y de reconocido prestigio, integrado por Joan Llaneras (exciclista olímpico), Tòfol Castanyer (corredor de montaña), Pep Sansó (director técnico de la Federació de Futbol de les Illes Balears), Alejandro García (profesor de Psicología de la UIB), Pere Fullana (doctor en Geografía e Historia de la UIB), Toni Ferrer (director del hotel GPRO Valparaíso Palace & Suites) y Maria Jaume, hija de Miquel Jaume Roig.

Premio al Fomento de la Cultura

El Premio al Fomento de la Cultura ha sido otorgado al Real Club Náutico de Palma, fundado en 1948, por su trayectoria histórica y su aportación continuada a la difusión de la cultura desde el ámbito deportivo. El club destaca por una programación estable y abierta a la ciudadanía que integra patrimonio, música y vida social, convirtiéndose en un referente cultural más allá de su dimensión deportiva.

Premio al Fomento de la Protección del Medio Ambiente

El Premio al Fomento de la Protección del Medio Ambiente reconoce al Trail Menorca Camí de Cavalls – ConectaBalear, un proyecto que pone en valor el histórico trazado circular de Menorca desde una perspectiva de sostenibilidad, respeto al entorno natural y convivencia entre deporte y territorio. La iniciativa sobresale por su compromiso con la protección de la biodiversidad y la promoción de un modelo de deporte responsable y sostenible.

Menciones especiales

Durante la gala también se entregarán menciones especiales al periodista José María García, por su contribución decisiva al crecimiento y la difusión del fútbol sala, y a Vicente del Bosque, por una trayectoria ejemplar marcada por la transmisión de valores humanos y deportivos dentro y fuera del ámbito competitivo.

Noticias relacionadas

Los Premis Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal nacen con vocación de continuidad y con la voluntad de convertirse en una cita anual de referencia, capaz de visibilizar proyectos transformadores y de reforzar el papel del deporte como motor de cohesión social, compromiso comunitario y cambio positivo.