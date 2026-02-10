Jaume Munar levanta al público de sus asientos por una genialidad en el torneo de Rotterdam

El mallorquín Jaume Munar superó este lunes sin problemas la primera ronda del torneo de tenis de Roterdam (Países Bajos) al batir en dos mangas al noruego Nicolai Budkov Kjaer.

El de Santanyí, número 37 del mundo, se deshizo del 132 del ránking, con un 6-1 y 6-3 en 72 minutos. El partido no pasará a la historia, pero el público que estaba presenciado el duelo se levantó de sus asientos por un punto increíble que sumó Munar cuando parecía que lo tenía todo en su contra. Salvó como pudo dos cañonazos del noruego y una gran dejada, en un punto que tuvo 27 golpes, para después dejarle sin argumentos con un golpe maestro que se ha hecho viral en las redes sociales y que ha compartido el propio torneo neerlandés.

El balear jugará en octavos contra el ganador del partido de este miércoles entre el ruso Karen Khachanov, quinto favorito, y el neerlandés Jesper de Jong.

Roberto Bautista, por su parte, fue eliminado por el británico Cameron Norrie, sexto favorito, también en dos sets. Tras rehacerse en la primera manga de dos pérdidas de servicio y salvar dos bolas de set, Bautista cedió el parcial por 6-7 (3) y quedó a merced de su rival para caer con claridad el segundo por 1-6 y ser eliminado, por tanto, en una hora y 56 minutos.

Una de las grandes sorpresas de la primera jornada fue la victoria del francés Ugo Humbert sobre excampeón en Róterdam el ruso Daniil Medvedev por 7-6 (4), 3-6 y 6-3.