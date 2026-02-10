CaixaBank y la FFIB firman un acuerdo para impulsar el fútbol base en las Islas Baleares

La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) y CaixaBank han firmado un convenio de colaboración en actividades de interés general con el objetivo de fomentar el deporte base y contribuir al desarrollo del fútbol formativo en las Islas Baleares durante 2026.

En virtud de este acuerdo, CaixaBank realizará una aportación económica destinada a apoyar actividades de promoción del deporte base impulsadas por la FFIB. Esta colaboración permitirá desarrollar iniciativas orientados a la práctica deportiva entre menores y jóvenes, así como la promoción de valores educativos y sociales vinculados al deporte.

El convenio se enmarca en el compromiso de la FFIB con la promoción, la gestión i la coordinación del fútbol y sus diferentes disciplinas en las Islas Baleares, así como en la voluntad de CaixaBank de apoyar proyectos con impacto social y arraigo en el territorio. En el acto de firma celebrado en la sede de la FFIB en Palma han participado María Cruz Rivera, directora territorial de CaixaBank en Baleares y Jordi Horrach presidente de la FFIB.

Durante el encuentro, María Cruz Rivera ha destacado que “para CaixaBank es esencial apoyar proyectos con impacto real en la comunidad. El deporte base no sólo fomenta hábitos saludables, sino que fortalece el tejido social y educativo de nuestras islas”. “Acompañar a la FFIB en este objetivo nos permite seguir cerca de las personas y del territorio, impulsando iniciativas que generan valor y que ayudan a construir un futuro mejor para los jóvenes deportistas baleares” ha añadido.

Por su parte, Jordi Horrach ha señalado “hoy es un día muy importante para la Federació de Futbol de les Illes Balears, porque nos unimos a CaixaBank, una entidad que siempre ha apostado por el fútbol de las islas. Especialmente en este año del centenario, el apoyo es clave para poder llevar a cabo los proyectos que tenemos en marcha gracias a CaixaBank y al resto de patrocinadores que nos acompañan”. El convenio, que estará vigente hasta el al 31 de diciembre de 2026, refuerza la relación entre las dos entidades en favor del deporte formativo y del tejido deportivo balear.

La Federació de Futbol de les Illes Balears es la entidad responsable de la promoción regulación y ordenación técnica del fútbol en la comunidad autónoma, integrando clubs, deportistas, técnicos y árbitros, y trabajando para del desarrollo del fútbol en todas sus categorías

CaixaBank, el banco de los clubes de fútbol

Hace trece temporadas, CaixaBank amplió su apuesta por el fútbol para convertirse en el banco de referencia de los equipos y sus aficiones. Esta estrategia le ha consolidado como patrocinador oficial de trece equipos de Primera División, entre ellos el Real Mallorca, y trece de Segunda División. Además, la entidad financiera es patrocinadora de siete equipos femeninos de fútbol.

Noticias relacionadas

Para CaixaBank, el patrocinio deportivo es una herramienta estratégica de comunicación que ayuda a divulgar valores que la entidad comparte con la práctica deportiva, como el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo. A través del patrocinio, la entidad financiera fomenta el progreso cultural, social y económico, en línea con sus valores fundacionales de compromiso con la sociedad