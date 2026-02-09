Surf en Mallorca: el Calama Surf Contest celebra su cuarta edición entre olas y música

Cala Major vivió una de esas jornadas que convierten la playa en punto de encuentro, con mucho ambiente, música a buen volumen, actividad constante sobre la orilla y mucho surf desde primera hora. En ese contexto se celebró el sábado la cuarta edición del Calama Surf Contest, una cita que combina competición y ocio y que reunió a más de una treintena de participantes y a varios centenares de asistentes a lo largo del día, desde las nueve de la mañana hasta que se ocultó el sol.

Con el surf como eje principal y el bodyboard como complemento, el evento mantuvo un formato sencillo, pensado tanto para quienes entraban al agua como para el público que se fue acercando a la playa atraído por la propuesta musical y el buen tiempo que hizo. La entrega de premios se realizó al término de la jornada en la propia playa, con el dj ya como protagonista del cierre de fiesta.

La competición

En cuanto a la competición, Xavi Chey fue el ganador en surf masculino, Zoe Fernández se impuso en femenino y Ciro se llevó el triunfo en infantil (o junior). En bodyboard, el vencedor fue Philip Álvaro, en una categoría en la que no hubo inscritas en femenino.

La competición contó con un jurado -compuesto por Mike Rainbou, Alex Mairats, Yannick Kwik y Toni Hita- que se encargó de evaluar las mangas en las distintas categorías de un Calama Surf Contest que, en su cuarta edición, llenó de color y actividad la playa de Cala Major.