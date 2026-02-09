Ciclismo
Revés para Enric Mas: caída, lesión y baja en el UAE Tour
El ciclista mallorquín sufrió un percance entrenando, necesitó sutura en la mano derecha y queda pendiente de nuevas evaluaciones médicas
EP
El ciclista mallorquín Enric Mas (Movistar Team) no participará en el UAE Tour, la carrera por etapas que se disputa en los Emiratos Árabes Unidos del 16 al 22 de febrero, tras sufrir una caída durante una sesión de entrenamiento y necesitar asistencia hospitalaria debido a una herida en la mano derecha.
"La lesión ha precisado sutura y, tras la realización de las correspondientes pruebas complementarias y diagnósticas, por ahora, no se han detectado otras afecciones", confirmó su equipo, el Movistar Team, que espera "más evaluaciones médicas en los próximos días" para redefinir su calendario de cara a su debut en el Giro de Italia.
Por este motivo, Enric Mas, que debutó en su tierra a finales de enero, está descartado para que participe en el UAE Tour donde tampoco estará presente el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) tras una caída sufrida en Málaga durante un entrenamiento y una enfermedad sufrida posteriormente.
