Pilotades: Buen papel de Balears sub-16 y 14 en la segunda fase del Nacional

Las selecciones de Balears sub-16 y sub-14 masculinas de fútbol cerraron con buen papel su participación en la segunda fase del campeonato de España de combinados territoriales, celebrado este pasado fin de semana en tierras gallegas. La sub-16 empató ayer a uno ante Asturias, perdió ante Extremadura y goleó a Melilla. En cuanto a la sub-14, perdió ayer contra Asturias y vencieron a Melilla y Región de Murcia.

Selecciones comarcales Palma y Migjorn Llevant

Las selecciones comarcales de Palma y Migjorn-Llevant sub-16 masculinas se midieron en un duelo amistoso. Ambos combinados desplegaron buen fútbol llegándose al final del duelo con un empate a uno. El seleccionador Toni Barea fue el responsable de observar el desarrollo del partido.

Buen triunfo del San Francisco juvenil

El San Francisco juvenil acaricia la permanencia en Honor tras sumar su tercera victoria consecutiva al vencer por 3-1 al fuerte Zaragoza, uno de los primeros clasificados. Los escolares alinearon a Manu Tristán, Rojals, Álvaro González, Spencer, Tejada, Aguilera, Guzmán, Álvaro Fernández (Jordi León), Horrach (Verd), Dani Molina (Ferran) y Lluís Quirós. Marcaron Lluís Quirós, Álvaro Fernández y Dani Molina.

Paso atrás del Constància juvenil para su salvación

El Constància juvenil desaprovechó una buena oportunidad para tener opciones de permanencia, –matemáticamente las tiene–, al perder ante un rival directo, el Huesca, por 1-0. Los de Inca jugaron con Jordi, Florit (Crespí), Gabriel, Andreu Romero(Gregory), Dimitrov, Aleix (Lamin), Mascaró (Brad), Josep, Diego (Luis García), Pau y Raúl.

El Mallorca juvenil vence al Montecarlo

El Mallorca juvenil se coloca a dos puntos de la segunda plaza, el Espanyol, del grupo III de la División de Honor tras vencer por 3-0 al Montecarlo y tras la derrota de los catalanes en su duelo frente al líder Barcelona. Los rojillos alinearon a Nicolai, Morera, Fresneda (Garau), Iago Mendes, Marc Alemany, Yerga (Anastasios), Diallo (Carvajal), Biel Serra, Whyte (Pau Arbós), Dani Ramos y Álvaro Torres. Marcaron Yerga (2) y Álvaro Torres.

Nerea López da un punto al Balears femenino

Un gol en el último minuto de Nerea López dio un punto al Balears femenino (1-1) en su visita al Argual, equipo de Los Llanos de Aridane en la isla canaria de La Palma. Las blanquiazules alinearon a Sandra Torres, Andrea Alcaide, Valca, Abigail (Nuria Pomer), Nerea López, Neus Perelló, Cora Coll, Fátima, Laura Rosselló (Ixiar), Joana Roig (Gabi) y Marta Vélez (Naroa).

El Son Sardina femenino pierde con el Sant Lluís

En la Tercera División femenina, el Son Sardina femenino dio la sorpresa negativa al perder ante el colista Sant Lluís (1-2) que hasta la fecha no sabía lo que era ganar. El resto de resultados fueron: Constància, 0-Manacor, 1; Ciutadella, 1-Collerense, 7; y Mallorca Internacional, 2-Independiente, 0. El Algaida-Balears B se disputará el día 1 de marzo, a las 17:30.

Noticias relacionadas

El Serverense presentó a todas sus plantillas

El campo de fútbol de Ses Eres acogió ayer presentación de los equipos del CD Serverense. Más de 200 jugadores y jugadoras repartidos en 13 equipos llenaron el campo de «energía, ilusión y orgullo rojinegro». «Desde el Ajuntament de Son Servera queremos dar las gracias a todas las personas que lo hacen posible y felicitar al club por su trayectoria y su compromiso con el deporte base y los valores que transmite. Un club con más de 90 años de historia que sigue creciendo gracias al esfuerzo de jugadores, familias, entrenadores y voluntarios», señala el consistorio.