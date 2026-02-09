El Palma Futsal firma en Yakarta un acuerdo histórico con el fútbol sala de Indonesia

Este lunes se ha llevado a cabo en Yakarta la presentación oficial del acuerdo de colaboración entre el Illes Balears Palma Futsal, la Federación de Fútbol de Indonesia y la Indonesia Pro Futsal League, en un acto celebrado ante los medios de comunicación locales que ha servido para dar a conocer públicamente los detalles de este proyecto estratégico.

El acuerdo vincula al club mallorquín con el desarrollo y la profesionalización del fútbol sala en Indonesia y permitirá a José Tirado, presidente del Illes Balears Palma Futsal, ejercer como asesor estratégico tanto de la federación como de la liga profesional durante la presente temporada. La colaboración, firmada inicialmente por un año, contempla un trabajo continuado desde Mallorca y tres desplazamientos anuales a Indonesia, con el objetivo de aportar experiencia en ámbitos como la gestión deportiva, la organización de competiciones, la estructura de los clubes y los procesos de profesionalización.

Durante la presentación, se expusieron las líneas maestras del acuerdo y la filosofía de trabajo que se pretende implantar, basada en la experiencia y el modelo de gestión desarrollado por el Illes Balears Palma Futsal en los últimos años. Un modelo que ha permitido al club consolidarse en la élite del fútbol sala internacional y que ahora se proyecta como referencia para fortalecer el crecimiento del deporte en Indonesia.

Este primer año de colaboración servirá como punto de partida para evaluar el impacto del asesoramiento y sentar las bases de un proyecto más ambicioso. Las partes implicadas trabajan con la voluntad de que, una vez finalizada la temporada, el acuerdo pueda ampliarse hacia un asesoramiento más profundo y una mayor implicación del club, reforzando así la apuesta conjunta por el crecimiento del fútbol sala en el país asiático.

La elección del Illes Balears Palma Futsal como socio estratégico responde al reconocimiento internacional alcanzado por el club gracias a su crecimiento sostenido, su estructura deportiva y su modelo de gestión. Con esta presentación oficial, el club refuerza su proyección internacional y consolida su papel como actor activo en el desarrollo global del fútbol sala, exportando conocimiento, experiencia y una manera de entender el deporte más allá de la pista.

José Tirado: “Queremos ayudar a Indonesia a construir una de las ligas más competitivas de Asia”

José Tirado ha valorado muy positivamente el inicio de esta nueva etapa de colaboración con el fútbol sala de Indonesia, destacando tanto la dimensión del proyecto como la ilusión con la que el club afronta este reto internacional. El presidente del Illes Balears Palma Futsal ha subrayado la importancia estratégica del acuerdo para la entidad mallorquina. “Estamos muy contentos y muy felices por este acuerdo entre el Illes Balears Palma Futsal, la federación y la liga de Indonesia. Para nosotros, a nivel internacional, es todo un reto”, ha señalado.

Tirado ha puesto el acento en lo que supone el desembarco del club en un país con un enorme potencial de crecimiento. “La llegada del Palma Futsal a un país como Indonesia es muy positiva para nosotros. Vamos con mucha ilusión y con la intención de implantar nuestra experiencia y nuestra manera de entender la organización”, ha explicado, destacando el papel del equipo humano y de la marca Palma Futsal en este proceso.

El dirigente ha remarcado que el objetivo del acuerdo va mucho más allá del corto plazo y responde a una visión ambiciosa compartida con las instituciones indonesias. “La federación ha pensado en nosotros para ayudarles a crear una de las ligas más competitivas de Asia, y ese es el proyecto que nos motiva”, ha apuntado, poniendo en valor la confianza depositada en el club.

En ese sentido, Tirado ha querido agradecer explícitamente el respaldo recibido desde el primer momento. “Quiero agradecer el recibimiento y la apuesta que han hecho tanto la liga como la federación por confiar en el Palma Futsal y en mi persona para liderar este proyecto”, ha afirmado.

Finalmente, el presidente del club ha resumido la filosofía de la colaboración con una mirada claramente orientada al futuro. “Es un proyecto muy ambicioso, sobre todo a largo plazo. Nuestro objetivo es ayudarles, guiarles y asesorarles para que puedan convertirse en una de las mejores ligas de Asia, si no la mejor”, ha concluido.