McLaren presenta un 'avión' para su campeón Lando Norris

A falta del evento de Aston Martin, programado para esta noche a las 20:00 horas, McLaren ha sido el penúltimo equipo de la parrilla de Fórmula 1 en presentar su monoplaza para 2026, 'bautizado' como MCL40. La livery definitiva ha visto la luz en Bahrein, ya que además de ser el escenario de la segunda tanda de test esta semana (11-13 febrero), hay que tener el cuenta que el fondo soberano local Mumtalakat es el máximo accionista del equipo.

Los de Woking, que el pasado año se alzaron con su segundo título consecutivo de constructores y con el primero de pilotos para Lando Norris, tendrán muy complicado defender ambas coronas en una temporada que marca un extremo cambio de rumbo, con nuevo reglamento de motores, chasis y neumáticos.

Con todo, el objetivo es de la escudería papaya es seguir brillando y así lo han dejado claro en el evento de esta tarde en Bahrein tanto el CEO de McLaren, Zak Brown, como el director Andrea Stella, el campeón Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, que en 2025 acabó tercero en el Mundial después de liderar durante muchas semanas.

"Afrontamos la temporada como un contendiente independiente, enfrentándonos a cinco fabricantes líderes que quieren vencernos. Si bien nos beneficiamos de las lecciones aprendidas de nuestro éxito de los últimos años, toda la parrilla está empezando desde cero y nuestros logros pasados no cuentan. Nuestro objetivo es empezar con buen pie, y contamos con la mejor combinación de equipo, dupla de pilotos, colaboración con Mercedes HPP, socios y aficionados para lograrlo", ha advertido Stella.

El nuevo MCL40, que ya rodó los tres últimos días en los test que hace una semana inauguraron la pretemporada 2026 en el Circuit de Barcelona-Catalunya, sigue escondiendo secretos que empezarán a descubrir a partir de la segunda tanda de ensayos en Sakhir, aunque al igual que sus rivales directos, en McLaren admiten que el coche será diferente al que comenzará el campeonato en Australia.

"Lo que vimos en pista en Barcelona estuvo en línea con las expectativas y, sobre todo, con las simulaciones. Sabemos que el MCL40 es un buen punto de partida, pero ahora tenemos que trabajar duro para desarrollarlo y, a través del conocimiento del coche, mejorar el rendimiento global del paquete, tanto a corto plazo como para definir mejor las líneas de desarrollo durante la temporada", explica Andrea Stella.

"Una de las áreas en las que hay un gran margen de mejora es el aprovechamiento de la nueva unidad de potencia y de todas las opciones a disposición del piloto. Además, existe un gran potencial por extraer en la gestión de la configuración aerodinámica variable, en referencia a la alternancia entre el Corner Mode y el Straight Mode”, subraya el italiano.

Los problemas de 'juventud' del coche durante el 'shakedown' de Barcelona no les inquietan. "En Barcelona conseguimos recopilar una gran cantidad de datos y empezar a entender cómo se comporta realmente en pista esta nueva generación de monoplazas. Nos habría gustado completar más vueltas, pero incluso las dificultades que nos frenaron en los dos primeros días fueron importantes para ayudarnos a comprender mejor cómo hacer funcionar el coche".

Después de estrenarse en el test de Montmeló con un coche negro, el tradicional papaya de laescudería de Woking se intensifica en la librea definitiva de los coches de Piastri y Norris, con el número 1 en el chasis del británico y el 81 en el del australiano.

Zak Brown, Piastri, Norris y Stella han desvelado el nuevo MCL40 en Bahrein / McLaren

"El icónico color papaya continúa en el MCL40, manteniendo nuestra tradición de llevar las decoraciones ganadoras del Campeonato hasta la próxima temporada. El rendimiento en competición también es una prioridad en el diseño al explorar rutas creativas, y hemos equilibrado la dirección creativa con consideraciones aerodinámicas para crear este impactante competidor de 2026", ha señalado Zak Brown.