Joan Pere Carbonell, tras correr siete maratones por el mundo en una semana: “Estaba prohibido, pero me llevé sobrasada y galletas Quely para comer en la Antártida"

Joan Pere Carbonell, atleta del ADA Cavià, cuenta en primera persona su experiencia al completar la World Marathon Challenge: siete maratones en siete continentes en siete días (finalmente 6 días y 12 horas por el adelanto de la salida en la Antártida), prueba en la que finalizó en la quinta posición de la general.

El mallorquín, único representante español en esta prueba, describe las condiciones extremas, la logística y el desgaste físico y mental, y pone el foco en el apoyo recibido y en el objetivo solidario: recaudar fondos para la Asociación Española de la Ictiosis.

“Corríamos por cabeza y por corazón”

Completar la World Marathon Challenge ha sido una de las experiencias más exigentes, tanto en lo físico como en lo emocional, de mi vida. El reto consistió en correr siete maratones en los siete continentes en siete días consecutivos, aunque en esta ocasión fue incluso menos de siete días porque, por condiciones climatológicas, todo se tuvo que adelantar unas 12 horas debido a la previsión en la Antártida. Una tormenta con fuertes vientos se aproximaba, lo que provocó que la salida se adelantara de manera repentina. Se sabía que eso podía suceder, del mismo modo que también podría haberse retrasado. Por ello, nos convocaron con días de antelación en Cape Town, desde donde iniciaba el desafío y adonde íbamos a regresar para la segunda maratón. De este modo, el reto se resolvió en un total de 6 días y 12 horas, recortando el tiempo previsto inicialmente.

El traslado a la Antártida fue, por sí solo, una experiencia inolvidable: volamos en un avión de carga ruso especialmente diseñado para aterrizar en hielo y nieve, preparado para operar en condiciones extremas. Solo ese trayecto ya hacía sentir que estábamos entrando en un entorno totalmente distinto y fuera de lo habitual.

«Estaba totalmente prohibido y de que habíamos sido claramente advertidos, me llevé sobrasada y galletas Quely para comer en la Antártida»

El recorrido de la maratón en la Antártida fue especialmente duro por las condiciones climatológicas: mucho viento constante, zonas de hielo, nieve acumulada y repechos exigentes. El formato consistía en dar 10 vueltas a un circuito de 4,2 kilómetros, con un desnivel aproximado de 40 metros por vuelta. Esa repetición, unida al terreno y al clima, convirtió la prueba en un auténtico ejercicio de resistencia física y mental.

La segunda maratón tuvo lugar en África, en Cape Town, donde el contraste fue total. Allí recorrimos 6 vueltas a un circuito de 7,04 kilómetros, con una temperatura aproximada de 25 grados. En cuestión de horas pasamos de correr a casi 20 grados bajo cero en la Antártida a hacerlo con calor, lo que supuso un cambio brusco para el cuerpo y obligó a adaptar de inmediato la hidratación, el ritmo y la estrategia.

La tercera maratón fue en Australia, a lo largo del río Swan. Consistía en completar 4 vueltas a un circuito de 10,55 kilómetros, con salida y llegada en las instalaciones del club de rugby, donde la organización y la atención recibida por parte de los australianos fue excelente. Las temperaturas eran sofocantes: la carrera empezó a las 16:00, con unos 35 grados centígrados. Fue una prueba durísima que me dejó totalmente exhausto. Creo que fue en ese momento cuando empecé a darme cuenta de que, si no empezaba a dosificar energías y a correr con mucha cabeza, el reto se me iba a hacer eterno y mucho más duro de lo esperado.

La cuarta maratón fue en Asia, en la Expo City, en un espacio singular y muy llamativo. El recorrido consistía en dar 8 vueltas a un circuito en forma de trébol de 5,3 kilómetros por vuelta. Nada más terminar teníamos un hotel a nuestra disposición para poder ducharnos y recuperarnos, además de disfrutar de un increíble bufé que supo a gloria después del esfuerzo.

Joan Pere Carbonell, con su medalla de 'finisher' de la prueba y la bandera de Mallorca / @ajuntamentdecalvia

La quinta maratón fue en Madrid, en el circuito del Jarama, donde teníamos que dar 11 vueltas a un recorrido de 3,8 kilómetros. La llegada en autobús con toda la expedición fue tan emocionante que nunca olvidaré el momento de ver, desde la lejanía, a toda mi familia y amigos que se habían congregado allí para recibirme. Todos los que iban en ese autobús estaban alucinados con lo que estaban viendo: un montón de gente saltando, letreros de “Ánimo JP”, banderas españolas y gorras especialmente diseñadas para el evento. Cuando lo recuerdo todavía me emociono. Muchos de los participantes tienen millones de seguidores en redes sociales, pero lo cierto es que a ninguno de ellos los recibieron en ninguno de los continentes como me recibieron a mí allí. Creo que eso dice mucho de lo que son las redes sociales en comparación con el cariño de los tuyos. Además, tuve la enorme suerte de poder correr ese duro circuito del Jarama, lleno de repechos, en la compañía de mi hijo Bernat y del amigo de mi hija, Pablo, dos auténticos cracks que me llevaron en volandas.

«No se trata solo de acumular kilómetros, sino de hacerlo en condiciones extremas»

La sexta maratón fue en Sudamérica, en Brasil, en la ciudad de Fortaleza. Corrimos a lo largo del paseo marítimo en un circuito de 8 vueltas de 5,3 kilómetros cada una. El entorno era espectacular, pero el calor y la humedad añadieron una dificultad extra. A esas alturas del desafío, el cansancio acumulado ya era muy notable y cada kilómetro exigía un plus de esfuerzo mental. Más que correr por piernas, corríamos por cabeza y por corazón, gestionando energía, hidratación y ritmo con mucha más precisión que en las primeras pruebas. Allí tuve además una sorpresa muy especial: mi amigo Pedro Glas, de Argentina, a quien había conocido en mi aventura de correr en la Antártida en el año 2022, estuvo presente para acompañarme y correr conmigo. Se desplazó hasta allí expresamente para verme. Otro detalle enorme por parte de quienes de verdad se consideran amigos.

La séptima y última maratón fue en Norteamérica, en Miami. Allí teníamos que recorrer 4 vueltas de 10,55 kilómetros cada una a lo largo de South Beach, Allison Park hasta la calle 25. Fue la carrera más dura de todas, no solo por el frío que, sorprendentemente, hacía en Miami, sino porque se repitieron de manera intensa los dolores en la rodilla derecha, a lo que había que sumar los problemas de estómago y la sensación de debilidad que eso implica. Todo ello provocado por la gran cantidad de geles, barritas energéticas y un largo etcétera de suplementos alimentarios a los que el cuerpo no está acostumbrado. Sin embargo, todo se vio recompensado por la inmejorable compañía de mi mujer, Cata, que se había desplazado hasta Miami para recoger lo que quedaba de mí después del esfuerzo. Tengo que reconocer que llegué con las baterías completamente agotadas y que no habría sido capaz de completar otra carrera más. En esos momentos el componente mental es absolutamente determinante y es lo que realmente te empuja hasta conseguir el objetivo.

Joan Pere Carbonell finalizó en la quinta posición de la general / R.D.

En la mayoría de las maratones estuve corriendo junto a quien hoy puedo llamar mi amigo ucraniano. Compartimos muchos kilómetros hombro con hombro, apoyándonos en los momentos duros y empujándonos cuando las fuerzas flaqueaban. En varias de ellas llegamos a meta juntos, con la sensación profunda de que habíamos “ganado” la carrera, independientemente de la posición real. Esa emoción compartida supera incluso la sensación de haber ganado oficialmente.

No se trata únicamente de acumular kilómetros, sino de hacerlo bajo condiciones extremas y cambiantes: desde el frío y el intenso viento de la Antártida hasta el calor de otros continentes, con viajes constantes, cambios horarios y un desgaste físico y mental continuo. Cada maratón comenzaba cuando el cuerpo aún no se había recuperado del anterior, lo que convierte a la gestión del esfuerzo y a la fortaleza mental en factores tan decisivos como la preparación física.

Tengo que confesar también una pequeña “travesura”: a pesar de que estaba totalmente prohibido y de que habíamos sido claramente advertidos, me llevé sobrasada y galletas Quely para comer en la Antártida. Posiblemente haya sido el primer mallorquín en hacer algo así. También llevé miel de mi cuñada Xisca y mermelada de mi amiga Marga. Cuando uno afronta algo tan exigente y en un lugar tan remoto, esos pequeños sabores de casa se disfrutan el doble y levantan mucho el ánimo.

«Hubo momentos de cansancio profundo, de dolor y de duda, pero también de aprendizaje y compañerismo»

Hubo momentos de cansancio profundo, de dolor y de duda, pero también de aprendizaje y compañerismo. Compartir esta experiencia con corredores de todo el mundo, todos empujando sus propios límites, refuerza la idea de que el verdadero espíritu del maratón no está solo en la meta, sino en la constancia y la capacidad de superarse día tras día.

La logística es, en sí misma, parte del desafío: vuelos nocturnos, tiempos de descanso mínimos, comidas rápidas y la necesidad de preparar el cuerpo y la mente casi de inmediato para volver a la línea de salida. Aprendes a valorar cada pequeño gesto de ayuda, cada palabra de ánimo y cada minuto de sueño. El equipo organizador y el personal de apoyo juegan un papel fundamental para que algo que parece imposible pueda llevarse a cabo con seguridad. La agencia organizadora del reto ha sido sencillamente increíble: todo ha estado siempre muy bien coordinado y cuidado al detalle, transmitiendo seguridad y confianza a los corredores en cada traslado y en cada salida.

Tardaré meses en asimilar todo lo que, de manera tan rápida, ha sucedido durante esta última semana. Más allá del resultado deportivo, esta experiencia deja una huella personal difícil de explicar y confirma que los límites suelen estar mucho más lejos de lo que imaginamos. Ojalá este testimonio sirva también para animar a otras personas a proponerse retos, deportivos o no, y a trabajar con constancia para alcanzarlos. Porque, paso a paso, incluso los desafíos más grandes pueden hacerse realidad. Y si encima lo haces por una buena causa, como la de recaudar fondos para la Asociación Española de la Ictiosis (ictiosis.org/dona), entonces sí que se convierte en algo inimaginable.