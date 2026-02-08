Tres récords absolutos en el Campeonato de Baleares de Invierno en Magaluf

Los Campeonatos de Baleares de Invierno, celebrados en las pistas Joan Munar de Magaluf, dieron un saldo de tres récords absolutos. El primero fue el de 5.000 marcha femeninos, a cargo de Carla Fernández (Es Raiguer); Sebastià Pons (AA Catalunya) batía el de los 60 metros lisos en la final y la quinceañera Brenda Santos (Pitiús) hacía lo propio en salto de longitud. El actual campeón de España bajo techo José Ángel Pinedo se proclamó campeón de Baleares autonómico en peso.

En hombres hubo dominio menorquín, con tres títulos para Nicolás Vila -se proclamó campeón en longitud (7.03), triple salto (14.84) y altura (1.95)- y dos para Sebastià Pons. Pau Barrantes (ADA Calvià), subcampeón en longitud con 6.74, obtuvo la mínima nacional sub-18.

Sebastià Pons se hizo con el título en 60 lisos con 6.71, logrados en la final, que significaron el récord autonómico, anteriormente en posesión de Marc Escandell con 6.72. En 200 metros, Pons, alumno de Juan Sancha, se impuso con 21.28, que es mínima absoluta.

El ibicenco Josep Tur (Lô Esport Menorca) ganó en 400 lisos (50.10), Álex Justin Durán (Atlas) lo hizo en 800 (1:56.98) y el menorquín Nil Cubas (Cecome Menorca) se impuso en 1.500 (4:06.54). En 3.000 lisos, en una emocionante carrera, ganó Mauro García Vallés (Pitiús), con 8:46.06.

El menorquín Toni Scanlon (Cecome Menorca) dominó los 5.000 marcha con 23:04.03. En 60 metros vallas, Carlos Oses (Siurell) reeditó el título por enésima vez con 8.18.

José Ángel Pinedo (Fent Camí Mislata) ganó el peso con 17.34, con molestias en el hombro.

Mínimas nacionales

En mujeres, doble título para la valenciana Carmen Marco (Diputación de Valencia), que se desplazó a entrenar a Palma con Juan Sancha; conquistó los títulos de 60 lisos (7.40) y 200 lisos (23.87), ambas mínimas nacionales absolutas. En los 200 metros, la subcampeona Inés Lorenzo (Claudia Troppa), con el crono de 24.66, logró mínima nacional sub-18.

En 60 vallas, Inés Lorenzo (Claudia Troppa) ganó con 8.85, que es mínima sub-18, lo mismo que la subcampeona Brenda Santos (con 9.98).

La sub-18 Blanca Alzamora (Diana) fue la campeona, con marca personal y mínima nacional en 400 lisos, con 57.23.

Maia Sophie Shepherd (Sporting Calvià) dio la sorpresa en 800 metros, ganando con 2:19.88. En 1.500 metros, la menorquina Clara Allés (Lô Esport Menorca) se impuso con 5:13.48 y Clara Serra (Es Raiguer) ganó los 3.000 metros lisos con 11:11.88.

Récords absolutos

Récord absoluto para la sub-18 Carla Fernández (Es Raiguer), que registró 24:42.4, con mínima nacional.

En salto de longitud, otro récord absoluto de gran calado es el batido por la sub-16 Brenda Santos (Pitiús) con 6.06, que sustituye de la tabla los 6.04 de Cari Jerez, se pone undécima absoluta del año a nivel nacional y está dentro de las diez de todos los tiempos de su categoría.

En salto de altura, la sub18 María Servera (Claudia Troppa) fue la vencedora con 1.56; Paula Vich (Pegasus) fue la campeona en pértiga con 2.85, y Ariadna Trevesset (Es Raiguer) fue la campeona con un salto de 11.29 en triple.

Cristina Navarro (Pegasus) repitió título en peso (10.34).

En relevos masculinos 4x60 triunfó el Siurell-Sa Sini (25.97) de Carlos Oses y, en mujeres, el Claudia Troppa (29.95).

En 4x400 metros, el Diana AC de Jaume Manel Mulet hizo doblete, ganando en hombres con 3:31.76 y en mujeres con 4:08.03.