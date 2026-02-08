Más de lo mismo para el rugby balear: derrotas de Palma Unión y El Toro

La decimotercera jornada en la División de Honor B trajo más de lo mismo en lo que se refiere a los dos representantes del rugby balear en la categoría, con sendas derrotas del Palma Rugby Unión y El Toro RC.

Los calvianers, que ya encadenan cuatro derrotas consecutivas, pese a su buen inicio en ‘la Mar Bella’ con un 0 a 7 de entrada (ensayo de Santos y conversión de Jalo), vieron cómo el Poble Nou puso la directa para llegar al descanso frenando el ataque calvianer y transformando cuatro ensayos y dos conversiones para cerrar el primer periodo con el partido patas arriba para El Toro (24-7).

Tras el intermedio, la reacción del quince calvianer fue insuficiente. Es más, se diluyó ante los ensayos de Rafael Nogales i Aitor Borell con las respectivas conversiones del chileno Juan Unghiatti, colocando un inaccesible 38 a 7. Un parcial que supo maquillar Jorge Esteban con un postrero ‘try’ para cerrar el partido con un definitivo 38 a 12.

El Palma, otra película

Diferente fue la película, que no el final, en el Palma Rugby Unión–Barcelona Universitari Club (BUC). Los de Germán Bustos quemaron las naves en el primer tiempo, con una extraordinaria defensa que ahogó los ataques catalanes. El golpe de castigo transformado por Pedro Rava a meridianos de la primera parte dejó para el descanso un más que esperanzador 3 a 0 frente al cuarto clasificado de la competición.

Tras el paso por vestuarios, el quince del ex seleccionador nacional Tommy García (actual responsable de los universitarios) resquebrajó el muro verdiblanco como si de un martillo pilón se tratase. Nestor Mejías y Guillem Torró con sus ensayos, dieron la vuelta al electrónico. Pese al ensayo de Emiliano Dario y la conversión del local Pedro Rava (10-12) el partido ya estaba inclinado del lado visitante. Tres ensayos en tres minutos de Caligerio Baialardo y Miquel Mas junto con las conversiones de Fede Lepore dictaron sentencia final (10-26).