Quim Montenegro rescata al Andratx en el 93 y corta la mala racha

El Andratx necesitaba ganar para no descolgarse de los puestos de salvación y, aunque su escaso fútbol le volvió a poner a prueba hasta el límite, encontró el premio en el último suspiro. El equipo de José Contreras, que llegaba tras cuatro derrotas consecutivas y siete jornadas sin vencer, se impuso al Torrent (1-0) con un gol de Quim Montenegro en el minuto 93, una victoria que llega ocho partidos después y que le permite seguir en la pelea por la permanencia en este Grupo 3 de Segunda RFEF.

Desde el inicio, el Andratx llevó el peso del partido. Dominó la posesión y jugó muchos minutos en campo rival, pero le faltó claridad para pisar área con peligro. El Torrent, colista, apenas se acercó al área mallorquina. Cerca de la media hora el Andratx reclamó un penalti por un agarrón a Nacho que el colegiado no señaló, ante la protesta de los jugadores y la afición de Sa Plana.

El guion se mantuvo hasta el descanso. En el minuto 39, Nacho probó con un disparo que atrapó el meta visitante, Raúl Bernabeu. Y ya en el último minuto del primer tiempo, el Andratx celebró un gol que no subió al marcador: el árbitro lo anuló por fuera de juego posicional de Pablo Gálvez.

Segunda parte

Tras el paso por vestuarios, el Andratx salió con algo más de ambición. Tuvo una ocasión clara de Nacho, que no acertó con la portería. Un aviso que despertó al Torrent, que dio un paso adelante y se animó a discutir el partido. Contreras movió el banquillo en busca de soluciones para generar más peligro, pero el encuentro seguía atascado.

El punto de inflexión llegó en el tramo final. En el minuto 72, el Andratx dispuso de un penalti en una jugada en la que Lauture vioa la tarjeta amarilla. Nacho Sánchez lanzó la pena máxima, pero Raúl Bernabeu lo detuvo, manteniendo el 0-0 y añadiendo más ansiedad a Sa Plana.

El Torrent se quedó con diez poco después, en el minuto 77, tras ver Lauture la segunda amarilla. Con superioridad numérica, el Andratx apretó hasta el final, aunque sin demasiadas ideas ni continuidad. Parecía que volaban dos puntos, pero en el descuento llegó el premio, a la insistencia -no por juego- para los 'gallos'.

En el 93, un balón largo al área visitante encontró a Quim Montenegro, que metió el pie y firmó el 1-0 que desató la euforia en Sa Plana. El Andratx gana ocho partidos después, corta su dinámica negativa y se aferra a la pelea por la permanencia.