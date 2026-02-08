El Porreres pierde en Reus y alarga su serie de partidos sin ganar

El Porreres volvió a quedarse sin recompensa en un partido que exigía sumar para no alejarse de la permanencia. El equipo de Jaume Mut, que llegaba con una mala dinámica de seis jornadas sin ganar (tres empates y tres derrotas), cayó en el feudo del Reus Reddis (2-0) tras aguantar el 0-0 en la primera parte y encajar dos goles decisivos en la reanudación.

El encuentro arrancó con minutos de tanteo, sin un dominador claro pero con el Porreres decidido a defender su meta. La primera ocasión fue local: Ustrell remató fuera a la salida de un córner en el minuto 9. El Porreres tardó en asomarse, pero lo hizo en el 17 con un chut lejano, sin peligro. Dos minutos después llegó el susto mayo, cuando un defensa del equipo mallorquín sacó un balón bajo palos, evitando el 1-0 en una acción que pudo cambiar el guion.

A partir de ahí, el conjunto mallorquín se sostuvo con orden, aguantando atrás, mientras el Reus tenía más balón pero no terminaba de traducirlo en ocasiones claras. Solo en el minuto 37 volvió a asustar el cuadro catalán con un disparo lejano que la zaga visitante volvió a despejar. Con el 0-0 se llegó al descanso; el Porreres mantenía vivo el objetivo de puntuar.

Paso adelante del Reus

Tras la reanudación, el Reus dio un paso adelante y se hizo con el control. Y en su primera ocasión del segundo tiempo encontró el premio. Toscano marcó el 1-0 en el minuto 57, obligando al Porreres a estirarse. Pocos minutos después, el portero Pacheco desbarató una buena ocasión de Rubén, en la que el once mallorquín rozó el empate.

Con el marcador en contra, el equipo de Mut buscó igualar el partido, pero se topó con el golpe definitivo en una transición local. En el minuto 68, el Reus firmó el 2-0 en una contra en la que Ricardo Vaz se plantó solo ante Víctor Méndez y sentenció.

El Porreres lo intentó hasta el final, pero no encontró el camino para meterse de nuevo en el partido. La derrota le mantiene penúltimo y en puestos de descenso, aunque otros resultados de la jornada le han beneficiado y sigue a diez puntos de la salvación.

