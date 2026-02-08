El Poblense se atasca ante el Alcoyano y deja escapar dos puntos

El Poblense no pudo convertir su dominio en victoria y se dejó un empate en casa ante el Alcoyano (0-0). El líde del Grupo 3 de Segunda RFEF, llevó el peso del partido y acumuló llegadas, sobre todo tras el descanso, pero se topó con su falta de acierto y con un rival que aguantó el empuje final para rascar un punto y seguir cerca de los puestos de play-off.

El encuentro arrancó con los locales mandando. El equipo dirigido por Óscar Troya tuvo las primeras aproximaciones y fue instalándose en campo rival. La primera ocasión clara llegó en el minuto 20, con un remate de Joan Salvà que se marchó por encima del larguero. La más cercana al gol en la primera parte fue para Prohens, que en el 34 estrelló un chut en el palo. El Alcoyano apenas inquietó hasta el minuto 38, cuando botó un córner que Izan remató en la primera oportunidad visitante.

Tras el descanso, el Poblense salió con una marcha más. Generó más situaciones de peligro y disfrutó de una de sus ocasiones más claras en el minuto 50, cuando Prohens desperdició un mano a mano con el portero. Con los cambios, el líder mantuvo el ritmo ofensivo y el partido fue inclinándose hacia el área del Alcoyano.

En el tramo final, el once azulgrana -hoy de amarillo, su segunda equipación, para evitar confuiones con la indumentaria visitante- siguió acumulando opciones. Aitor Pons tuvo tuvo el gol, pero la defensa visitante sacó el balón sobre la línea con el choque ya entrando en el último cuarto de hora. El Alcoyano resistió, se defendió cerca de su portería y trató de enfriar el partido perdiendo tiempo.

La última ocasión fue la más clara para romper el empate. Dani Nieto, solo ante el portero Marcos Leganés, chutó fuera en esa última acción de ataque. El 0-0 dejó un tropiezo en casa para el Poblense, aunque el líder se mantiene al frente con cuatro puntos de ventaja tras 22 jornadas disputadas.

