Martorell y Fluxà mandan en el rally Sol de Ponent

El Rallye Sol de Ponent, con 47 equipos inscritos en su duodécima edición, coronó como vencedores a José Martorell–Bartomeu Fluxà en Velocidad, a Pedro Valls–Madeleine Yue en Regularidad Sport y a Juan A. Ludeña–Sergio Ludeña en Regularidad Baja, en una prueba organizada por la Escudería Mallorca Competició y patrocinada por l’Ajuntament d’Andratx.

En la lista no faltaron los principales candidatos al título, como David García–Rudy Hensen, José Campaner–Héctor Alonso y Joan Vidal–Bartomeu Florit, todos ellos con Skoda Fabia Rally2, o José Martorell–Bartomeu Fluxà (Hyundai i20 R5). A ellos se unían los estrenos de Julián Gómez con Porsche o Raúl Moreno con Skoda Fabia R5.

Velocidad

El rallye daba inicio el viernes con dos pasadas a los tramos del Coll de Sa Creu–Calvià. José Martorell–Bartomeu Fluxà lanzaban su ataque y marcaban los mejores cronos, liderando la carrera, mientras que David García–Rudy Hensen tenían problemas en el primer tramo y quedaban algo retrasados, pasando la segunda posición a manos de José Campaner–Héctor Alonso.

En la segunda sección, Martorell–Fluxà se anotaron dos scratch y García–Hensen otros dos, quedando a 26 segundos de Campaner–Alonso. Joan Vidal–Tomeu Florit rodaban en una cómoda cuarta posición, controlando a Patrick Dinkel–Anna Hinricks (Mitsubishi Evo 6). Por detrás se situaba sexto Julián Gómez–Simón Pons, que fue de menos a más en su estreno con el Porsche 911, controlando a Pep Ll. Laville–Jaume Llinás (Renault Clio W.) y Adrián del Moral–Juan A. Grimalt (Renault Clio R3T), que estaban separados por solo un segundo. Mala suerte para los hermanos Villodres (Opel Corsa GSI), que tenían que abandonar cuando estaban en el top cinco.

En la tercera y última sección, las posiciones se mantuvieron invariables y Martorell–Fluxà administraron su ventaja para anotarse la victoria. García–Hensen se anotaban cuatro scratch y se quedaban a ocho segundos de Campaner–Alonso. Las siguientes posiciones tampoco sufrían cambios, clasificándose a continuación Vidal–Florit, Dinkel–Hinricks, Laville–Llinás y Del Moral–Grimalt. Gran actuación de Toni Munar–Marga Terrasa (Citroën Saxo), haciéndose con el octavo puesto, con solo seis segundos sobre Esteve Valls–Jonatan Mongeot (R. GT Turbo) y Toni Coll–Lluís Obrador (Renault Clio Sport), que cerraron el top ten.

Regularidad

En Regularidad Sport, desde el inicio el Porsche 911 de Pedro Valls–Madeleine Yue se situó en cabeza, mientras que Federico Rodríguez–Juana Mª. Font (Ford Sierra Cosw.) se dedicaron a disfrutar sin mirar el crono. Estas posiciones se mantendrían hasta el final de la carrera.

En Regularidad, la carrera se iniciaba con el liderato de Juan A. Ludeña–Sergio Ludeña (Peugeot 106), que ya dejaban sentenciada su victoria en la sección del viernes. Más disputadas fueron las siguientes posiciones del podio entre Tolo Arbós–Biel Gual (R-5) y Juan Pons–Andreu Sansó (Opel Corsa), acabando en este orden tras varios cambios.

Clasificación oficial

VELOCIDAD

José Martorell–Bartomeu Fluxà (Hyundai i20N) — 01:05:08.1 José Campaner–Héctor Alonso (Skoda Fabia Rally2) — 01:06:02.3 (+54.2) Ant. David García–Rudy Hensen (Skoda Fabia Rally2 E.) — 01:06:11.3 (+01:03.2) Joan Vidal–Tomeu Florit (Skoda Fabia Rally2) — 01:08:29.8 (+03:21.7) Patrick Dinkel–Anna Hinrichs (Mitsubishi C. Evo 6RS) — 01:09:51.0 (+04:42.9) Pep L. Laville–Jaime Llinás (Renault Clio Williams) — 01:10:15.1 (+05:07.0) Adrià del Moral–Juan A. Grimalt (Renault Clio R3T) — 01:10:22.7 (+05:14.6) Toni Munar–Marga A. Terrasa (Citroën Saxo VTS) — 01:11:58.8 (+06:50.7) Esteve Valls–Jonatan Mongeot (Renault GT Turbo) — 01:12:05.3 (+06:57.2) Toni Coll–Lluís Obrador (Renault Clio Sport) — 01:12:52.5 (+07:44.4) Julio Ramón–Ángela Gili (Renault Clio Rally5) — 01:13:28.8 (+08:20.7) Rafael Binimelis–Fcesc Binimelis (Peugeot 208 Rally4) — 01:14:30.1 (+09:22.0) Lluc Valls–Joan Valls (Renault GT Turbo) — 01:14:58.8 (+09:50.7) Jonathan Benítez–Joan Martorell (Citroën Saxo VTS) — 01:15:39.5 (+10:31.4) Toni Garcías–Leonor Salas (Peugeot 206 XS) — 01:18:13.4 (+13:05.3) Iván Rufo–Alejandra Mercadal (Citroën Saxo VTS) — 01:19:34.5 (+14:26.4) Juan A. Socías–Jordi Tera (Peugeot 106 Rallye) — 01:19:55.4 (+14:47.3) Jaume Ordinas–Ainhoa Quintana (Peugeot 205 GTI) — 01:19:57.0 (+14:48.9) David Socias–Miguel Socias (Peugeot 106) — 01:21:19.5 (+16:11.4) Enrique Vivas–Juan M. Moreno (Opel Adam S) — 01:22:22.3 (+17:14.2) Gabriel Gil–Covadonga Suárez (Citroën Saxo VTS) — 01:22:24.5 (+17:16.4) Adolfo Fernández–Toni Martín (Renault Megane II) — 01:22:45.2 (+17:37.1) Juan Riera–Vicente Gallardo (Citroën AX GTI) — 01:22:54.7 (+17:46.6) Juan J. Román–Loli Cuartero (Citroën Saxo VTS) — 01:27:34.3 (+22:26.2)

REGULARIDAD SPORT

Pedro Valls–Madeleine M. Yue (Porsche 911) — 78,7 ptos. Federico Rodríguez–Juana Mª. Font (Ford Sierra C.) — 553,6

REGULARIDAD BAJA