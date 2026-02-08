Ivana Peralta y Dani Castilla conquistan el oro en el Nacional sub-23 de pista cubierta

Los campeonatos de España Short Track 2026, disputados en la pista cubierta Carmen Valero de Sabadell, arrojaron el excelente saldo de dos medallas de oro a cargo de Ivana Peralta en 200 metros y Dani Castilla en 60 metros vallas. El atleta de Formentera Marc Escandell (Siurell-Sa Sini) se adjudicó la medalla de plata en 60 metros lisos, entre otros resultados destacados.

Ivana Peralta (Escorpio Zaragoza), que nació como atleta en el Siurell de la mano de Juanan Oses, ahora con beca de la Española en el CAR o Blume de Madrid, se proclamó campeona de 200 metros y conquistó la primera medalla sub-23 con el registro de 23.94. Se clasificó en series con 24.41 y en semifinales con 24.06.

El calvianer Dani Castilla, que se mudó de Madrid a Gandía para entrenar con Puig, conquistó también su primer oro sub-23 al ganar la final con 7.78. En clasificatorias firmó 8.37 y en semis 8.25; hace unas tres semanas hizo 7.79 en Luxemburgo.

Marc Escandell, que entrena en Palma con Juanan Oses y su hijo Carlos, acabó segundo con 6.79. En clasificatorias firmó 6.73 y en semis 6.80.

Otros resultados

Hubo otros buenos resultados del grupo de entreno de Juan Sancha. La atleta de Santa Margalida Nuria Muntaner (Ría Ferrol) se adjudicó la quinta posición en los 60 metros lisos femeninos con un crono de 7.56. En series hizo 7.60 y en semis 7.66.

La corredora de Sant Jordi Teresa Ribas corrió la final de los 400 lisos, finalizando séptima con 55.98 MMT. En semis certificó 56.03.

En 3.000 metros lisos, el manacorí Martí Ginard (Lô Esport Menorca) corrió la final directa, finalizando octavo con el tiempo de 8:21.

En 400 metros lisos participaron el menorquín Sergi Pons (Cornellà), segundo de su serie con 48.12, y el vallista de Campos Marc Esteller, en la misma serie, que acabó cuarto con 49.74, sin pasar a la siguiente ronda.