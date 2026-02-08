Atletismo
Ivana Peralta y Dani Castilla conquistan el oro en el Nacional sub-23 de pista cubierta
Marc Escandell logra la plata en 60 lisos y Nuria Muntaner y Teresa Ribas firman puestos de finalista en Sabadell
Los campeonatos de España Short Track 2026, disputados en la pista cubierta Carmen Valero de Sabadell, arrojaron el excelente saldo de dos medallas de oro a cargo de Ivana Peralta en 200 metros y Dani Castilla en 60 metros vallas. El atleta de Formentera Marc Escandell (Siurell-Sa Sini) se adjudicó la medalla de plata en 60 metros lisos, entre otros resultados destacados.
Ivana Peralta (Escorpio Zaragoza), que nació como atleta en el Siurell de la mano de Juanan Oses, ahora con beca de la Española en el CAR o Blume de Madrid, se proclamó campeona de 200 metros y conquistó la primera medalla sub-23 con el registro de 23.94. Se clasificó en series con 24.41 y en semifinales con 24.06.
El calvianer Dani Castilla, que se mudó de Madrid a Gandía para entrenar con Puig, conquistó también su primer oro sub-23 al ganar la final con 7.78. En clasificatorias firmó 8.37 y en semis 8.25; hace unas tres semanas hizo 7.79 en Luxemburgo.
Marc Escandell, que entrena en Palma con Juanan Oses y su hijo Carlos, acabó segundo con 6.79. En clasificatorias firmó 6.73 y en semis 6.80.
Otros resultados
Hubo otros buenos resultados del grupo de entreno de Juan Sancha. La atleta de Santa Margalida Nuria Muntaner (Ría Ferrol) se adjudicó la quinta posición en los 60 metros lisos femeninos con un crono de 7.56. En series hizo 7.60 y en semis 7.66.
La corredora de Sant Jordi Teresa Ribas corrió la final de los 400 lisos, finalizando séptima con 55.98 MMT. En semis certificó 56.03.
En 3.000 metros lisos, el manacorí Martí Ginard (Lô Esport Menorca) corrió la final directa, finalizando octavo con el tiempo de 8:21.
En 400 metros lisos participaron el menorquín Sergi Pons (Cornellà), segundo de su serie con 48.12, y el vallista de Campos Marc Esteller, en la misma serie, que acabó cuarto con 49.74, sin pasar a la siguiente ronda.
Suscríbete para seguir leyendo
- Antoni Noguera: «Fui alcalde de la primera ciudad del mundo que prohibió el alquiler turístico»
- Muere un ciclista de 50 años tras ser atropellado por un coche en la carretera vieja de Inca
- Crisis en el Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares: acusaciones de trato vejatorio, absentismo y desfases contables
- Terraferida alerta de que Mallorca ya tiene la misma presión humana en invierno que en agosto de la década de 1990
- Rediseñan el espacio aéreo del aeropuerto de Palma y reducen el ruido de aviones sobre los núcleos de población cercanos
- El mapa de los mejores restaurantes de Mallorca para comer un buen ‘pa amb oli’
- Condenado por acosar a un guardia civil con insultos como ‘puta foraster’
- Uco Bakery abre su cuarta panadería en Mallorca: 300 metros cuadrados de obrador en Avenida Argentina en Palma