El Fibwi Mallorca remonta ante el colista y acaricia la permanencia

El Fibwi Mallorca consiguió remontar en Son Moix ante el Melilla Baloncesto (84-78) y suma un triunfo que le permite acariciar la permanencia con casi toda la segunda vuelta por delante. Los pupilos de Pablo Cano afrontaban el partido como "una final", según dijo su técnico en la previa del choque, pero el inicio no fue el esperado. Un Iván Cruz que se iría hasta los 21 puntos en la primera mitad, pero no anotaría en la segunda, puso en aprietos a los locales (21-24).

Reaccionaría el Fibwi Mallorca, que recuperó a su base Lucas Capalbo tras más de un mes lesionado, y se aupó a sus hombros para sobrevivir en los momentos complicados e irse solo cinco puntos abajo al descanso (42-47).

Bombino penetra a canasta. / Fibwi Mallorca

La dinámica seguiría siendo preocupante tras el paso por vestuarios, donde el colista de la categoría, que no hizo gala de tal condición debido al gran nivel mostrado, ampliaría su ventaja y llegaría a ponerse ocho puntos arriba, el momento más delicado para los baleares.

Sin embargo, el corazón de este equipo no les iba a dejar caer de esta manera, y un tramo final de partido alocado les terminaría dejando con la victoria en casa. Nueve puntos de Lysander Bracey (20 en total) y 12 de Jon Ander Aramburu (16 en total) en el último cuarto liderarían una remontada que permite al Fibwi Mallorca asomar la cabeza en posiciones de playoffs y dejar la zona de descenso a seis partidos.