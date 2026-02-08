El debutante Darius afianza al Atlético Baleares en la zona de play-off

El Atlético Baleares cumplió el objetivo que se había marcado en esta jornada 22 del Grupo 3 de Segunda RFEF. El conjunto de Luis Blanco ganó al Valencia Mestalla (1-0) para mantenerse en puestos de play-off y resarcirse de la derrota de la semana pasada en Castellón. Lo decidió Darius, que debutó con gol en el minuto 76, en una segunda parte con más presencia local y un tramo final exigente.

El partido arrancó con dominio del filial valencianista, que llegaba en su mejor momento de la temporada tras cinco partidos sin perder y se hizo con el control del balón en los primeros minutos. El Baleares aguantó bien, no concedió situaciones claras y esperó su momento en un primer tiempo sin demasiadas llegadas al área y en el que se produjo la lesión de Bover. El capitán blanquiazul se retiró en el minuto 30 y fue sustituido por Jofre.

Hasta el descanso, el partido se movió en un guion sin excesos, ni en cuanto a juego ni en cuanto a ocasiones. Quizá la más clara la tuvo, ya en el minuto 45, Tovar, pero su disparo se marchó por encima del larguero.

Cambio decisivo

Tras el descanso, el Baleares movió su ataque. Darius, que debutaba, entró por Pachón y el equipo local dio un paso adelante. La primera gran ocasión del segundo tiempo fue blanquiazul: Alejandro Pérez estrelló un remate en el larguero en el minuto 57, en una acción que abrió el partido a los locales y activó a la grada.

El gol llegó en el tramo final, en una jugada con varios protagonistas. En el minuto 76, un error del portero visitante lo aprovechó Tovar, que prolongó de cabeza, y Darius empujó el balón a la red para firmar el 1-0 en su debut. gol que al final le dio la victoria al once Luis Blanco.

El Valencia Mestalla tuvo la opción de empatar poco después, en el minuto 78, pero Pablo García evitó el 1-1 con una gran intervención a disparo de Mario.

Ahí se cerró el partido. El Baleares aguantó sin problemas su ventaja y sumó tres puntos que le mantienen en la zona alta. Además, se coloca segundo de forma provisional, a la espera del partido del Sant Andreu, que juega más tarde.

