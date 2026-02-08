Adrián Santos se alza con el Ciutat de Palma de natación

El IX Trofeu Ciutat de Palma de Natación, celebrado en las Piscinas Municipales de Son Hugo, confirmó su condición de cita imprescindible del calendario nacional y balear, con una amplia representación nacional -hasta 4 nadadores olímpicos y otros tantos mundialistas- y un formato diseñado para ofrecer espectáculo dentro y fuera del agua. El trofeo volvió a reunir a algunos de los grandes nombres de la natación española e internacional, en una piscina olímpica de referencia reconocida por sus excelentes condiciones técnicas y su cronometraje electrónico.

En la clasificación conjunta (mujeres y hombres) Open por puntos AQUA, que premiaba a los tres primeros con trofeo y premio en metálico, el triunfo absoluto fue para el mundialista Adrián Santos (C.N. Sant Andreu), autor de la mejor puntuación del campeonato. Completaron el podio Open la olímpica Ainhoa Campabadal y Carla Carrón, ambas del C.N. Sant Andreu, en un top-3 de altísimo nivel internacional que reflejó la enorme calidad de la competición.

En el Ciutat de Palma balear, el mejor registro correspondió al olímpico Marc Sánchez (C.N. Voltor Balear), que encabezó la clasificación autonómica por puntos, seguido de Beth Abad (C.N. Palma) y Aina Hierro (C.N. Voltor Balear), confirmando el excelente momento de la natación balear frente a rivales de primer nivel nacional. La actuación de Sánchez tuvo además un valor añadido, ya que durante la competición estableció un nuevo récord balear absoluto en los 50 metros espalda.

El podio balear estuvo formado por Marc Sánchez, Beth Abad y Aina Hierro. / FBN

Como gran colofón a la jornada, el Trofeu Ciutat de Palma volvió a ofrecer uno de sus momentos más esperados: las tradicionales Skins Races de 50 metros libre, una prueba explosiva y de eliminación directa, con apenas 3 minutos de descanso entre rondas, que elevó al máximo la exigencia física y mental de los nadadores. En la categoría masculina, la victoria final en las skins fue para el olímpico Marc Sánchez (C.N. Voltor Balear), que se impuso en la ronda decisiva tras una sucesión de duelos de altísimo nivel, superando al internacional ucraniano Valentyn Nesterkin (C.N. Sant Andreu) en un desenlace de máxima tensión.

En la prueba femenina, el triunfo correspondió a Naiara Sobreviela (C.N. Sant Andreu), que se impuso en la final a Inés Marín Alexandre (C.N. Sant Andreu), confirmando su fortaleza y regularidad en un formato tan exigente como espectacular. La sucesión de esprints explosivos, la mínima recuperación entre mangas y el público convirtieron nuevamente las Skins Races en el gran espectáculo final del Trofeu Ciutat de Palma, una de las señas de identidad más celebradas del evento.

El IX Trofeu Ciutat de Palma, organizado por el Club Natación Voltor Balear, junto al Ajuntament de Palma y con la colaboración del Institut Municipal de l’Esport (IME), THB Hotels y la Federació Balear de Natació, reunió a algunos de los clubes más destacados del panorama nacional, como el C.N. Sant Andreu y el C.N. Sabadell, y a una amplia representación de la natación balear encabezada por el propio Voltor Balear, y con la participación del C.N. Palma, C.N. La Salle Palma, C.N. Calvià, C.N. Llucmajor, C.N. Inca, C.N. Felanitx, C.N. Eivissa, C.N. Santa Eulària, A. Master Baleares, C. Aigua Esport Artà, el Rafa Nadal Center Tennis Club y otros clubes de Balears.