El Palma Futsal exporta su modelo a Indonesia

El Palma Futsal ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la Federación de Fútbol de Indonesia y la Indonesia Pro Futsal League para que José Tirado ejerza como asesor durante la presente temporada con el objetivo de contribuir al desarrollo y la profesionalización del fútbol sala en el país asiático.

El acuerdo, firmado inicialmente por una temporada, contempla que José Tirado desempeñe funciones de asesoramiento estratégico tanto para la federación como para la liga profesional indonesia. El presidente del Palma Futsal realizará tres desplazamientos anuales a Indonesia, además de un seguimiento continuado desde Mallorca, con el propósito de aportar su experiencia en ámbitos como la gestión deportiva, la organización de competiciones, la estructura de los clubes y la profesionalización del fútbol sala.

Como primer paso dentro de esta colaboración, José Tirado ha asistido a la final de la Copa de Asia, disputada entre Indonesia, selección anfitriona del torneo, e Irán. El título se ha decidido en la tanda de penaltis a favor del combinado iraní, en un partido que ha servido a Tirado para vivir en primera persona un gran evento internacional organizado en Indonesia, como primera toma de contacto con el contexto competitivo y organizativo del fútbol sala en el país.

Además, este sábado se ha celebrado en Indonesia una reunión con todos los clubes y presidentes de la Indonesia Pro Futsal League, en un encuentro que ha contado con la presencia de Michael Sianipar, presidente de Fútbol Sala de la Federación de Indonesia, y Rorian Pratyaksa, CEO de la liga profesional. José Tirado se ha presentado oficialmente a los representantes de los clubes y ha expuesto los objetivos del proyecto conjunto entre la federación, la liga indonesia y el Palma Futsal, detallando las líneas maestras del acuerdo y la filosofía de trabajo que se pretende implantar.

La presentación oficial del acuerdo entre las partes tendrá lugar este lunes, en un acto que servirá para formalizar públicamente una colaboración que nace con vocación de continuidad.

Este primer año de trabajo servirá como punto de partida para evaluar el impacto del asesoramiento y sentar las bases de un proyecto más ambicioso. Ambas partes trabajan con la voluntad de que, una vez finalizada la temporada, el acuerdo pueda ampliarse hacia un asesoramiento más profundo y una implicación mayor del club, reforzando así la apuesta conjunta por el crecimiento del fútbol sala en Indonesia.

La elección del Palma Futsal como socio estratégico responde al reconocimiento internacional que ha alcanzado el club en los últimos años. Su crecimiento sostenido, su modelo de gestión y su consolidación en la élite del fútbol sala mundial lo han convertido en un referente para federaciones y ligas que buscan fortalecer sus estructuras y dar un salto cualitativo, siguiendo un camino similar al desarrollado por el club mallorquín.

Con este acuerdo, el Palma Futsal refuerza su proyección internacional y su papel como actor activo en el desarrollo global del fútbol sala, exportando conocimiento, experiencia y modelo de gestión más allá de la pista.