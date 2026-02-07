Joan Pere Carbonell completa el reto de 7 maratones en 7 días y 7 continentes

“Estamos en Miami, reto conseguido”. Joan Pere Carbonell ha completado este sábado su gran desafío: correr 7 maratones, en 7 días, en 7 continentes. Y todo con el único objetivo de recaudar fondos para apoyar la investigación de la ictiosis, una enfermedad rara que afecta a la piel y que su hija padece.

El 28 de enero salió de Mallorca rumbo a la Antártida, en donde el empresario mallorquín y atleta del ADA Calvià se integró en el grupo de 60 corredores, seleccionados rigurosamente, que este año han participado en el World Marathon Challenge. El mallorquín ha sido el último español que ha competido en esta prueba.

Carbonell viajó a Ultima en la Antártida para afrontar el primer maratón el 31 de enero. Después compitió en Ciudad del Cabo (África); Perth (Oceanía); Dubai (Asia); Madrid (Europa); Fortaleza (Sudamérica), y Miami (América del Norte), en donde se cerró este World Marathon Challenge.

Joan Pere Carbonell, con su medalla de 'finisher' de la prueba y la bandera de Mallorca / @ajuntamentdecalvia

Casi 300 kilómetros por una causa solidaria

Joan Pere Carbonell explicó este domingo por la mañana (horario español) sus sensaciones tras acabar la prueba. “Aquí tenemos la medalla de las siete maratones en siete continentes, una para cada una de ellas. Ha sido una experiencia inolvidable. Reto conseguido”, ha afirmado tras completar una competición que le ha llevado a recorrer casi 300 kilómetros.

“Ha sido muy duro, sobre todo ayer (por el último maratón en Miami). El cansancio en las piernas se hizo notar, los dolores de estómago se repitieron y eso hizo que la carrera fuera todavía más épica, si cabe. Y dolor en la rodilla, pero la cabeza estuvo tirando y eso hizo que al final pudiera acabarla con éxito”, agregó el atleta del ADA Calvià.

“Quiero dar las gracias a todos los que me estuvisteis apoyando y animando en Madrid; eso fue épico, nunca lo voy a olvidar”, explicó. Ese día fue una jornada muy especial, vivida junto a familiares y amigos, como su entrenador en el ADA Calvià Johny Ouriaghly, y en la que contó también con el apoyo del alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual. “Y muy agradecido también a todos los que me habéis estado apoyando desde el primer momento, no solo por la carrera, sino por la causa con la que estaba corriendo, que fue la ictiosis”, ha concluido.