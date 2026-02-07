El ConectaBalear cede en un intenso duelo ante Melilla

El ConectaBalear Manacor cede ante Melilla por 1-3 en un duelo intenso y cambiante, marcado por el pulso constante entre el bloqueo visitante y la eficacia ofensiva local. Tras un primer set controlado por los de Alexis González, Melilla supo rehacerse y, apoyado en su solidez en el saque y el bloqueo, dio la vuelta al encuentro para imponerse en un partido de alta exigencia, decidido por pequeños detalles y largos finales de set.

El primer set empezó con un Melilla fuerte en bloqueo ante un Manacor que destacaba por su precisión en ataque. El conjunto de Salim se mostró ligeramente más acertado adquiriendo una ligera ventaja hasta el 10-12, cuando el tándem Nieves-Romaní giró las tornas del marcador con un parcial de 5 puntos. Eso supuso un soplo de aire para el equipo de González, que tiró de bloqueo y ataque, sin dar margen al rival para organizar su defensa. La ofensiva manacorina cerró el set 25-19.

El conjunto visitante comenzó dominando los primeros compases del segundo set. A Manacor le costaba puntuar y se mostraba fallón en saque, al contrario que su rival, al que se le vio sólido desde la línea de servicio. Manacor sufrió en la recepción ante la regularidad de ataque melillense, que los mantuvo por delante hasta el 23-23. Tanteo de puntos hasta el 28-30, cuando Melilla consiguió cerrar el set.

El inicio del tercer set estuvo marcado por un juego muy rápido por parte de Melilla, con bloqueos constantes. El preciso servicio de Romaní equiparó el marcador y devolvió el orden a su equipo. Errores en la recepción local les pasaron factura ante un Melilla que supo aprovechar las oportunidades y cerrar el set 25-27.

Siguiendo con la tónica anterior, el cuarto set arrancó dominado por el equipo de Salim, ante un Manacor que no terminaba de encontrar su juego. El equipo local recortó posiciones con su bloqueo pero la efectividad de Melilla en sus acciones no dieron tregua. El equipo de González no bajó los brazos pero sus esfuerzos no fueron suficientes para revertir el marcador 21-25.

FICHA TÉCNICA:

PARCIALES: 1-0 (25-19), 1-1 (28-30), 1-2 (25-27), 1-3 (21-25).

CONECTABALEAR CV MANACOR: Ribas A. (11), Lorente R. (3), Nieves C. (11), Romaní G. (12), Díaz F. (16), Linares J.L. (23), Cairús R (L). También jugaron: Marzo H (L).

CLUB VOLEIBOL MELILLA: Méndez V. (11), Malaber L. (18), Arquez F. (2), Macarro D. (13), Nath A. (16), Martina F. (16), Ruiz D (L). También jugaron: García H. (-), París Z. (1), Rodríguez A. (-), Eduardo (-).

COLEGIADOS: Rubén Sánchez y Diego Rodríguez.