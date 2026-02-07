Pilotades
Brillante presentación de las plantillas del Pla de na Tesa de fútbol
La Unión Deportiva Pla de na Tesa presentó ayer a la totalidad de sus plantillas en el campo Can Gaspar de Marratxí. En un ambiente festivo y con la asistencia del presidente de la Federació de Futbolmde les Illes Balears, Jordi Horrach, los jugadores y entrenadores de los conjuntos blanquinegros desfilaron sobre el terreno de juego ante el sonoro aplauso de los presentes.
El Manacor recibe en na capellera al collerense
Vigésimo primera jornada en la Tercera División: hoy sábado, Mercadal-Rotlet Molinar (15:30 horas), Inter Ibiza-Alcúdia (16:00), Manacor-Collerense (16:00), Constància-Platges de Calvià (16:30), Llosetense-Son Cladera (16:30), Binissalem-Portmany (16:30) y Felanitx-Peña Deportiva (16:30); y mañana domingo, Formentera-Mallorca B (12:00) y Cardassar-Santanyí (17:00).
El Esporles visita el feudo del Alcúdia B
Vigésima jornada en la División de Honor Mallorca: hoy sábado, Arenal-Andratx B (16:15), Ferriolense-Serverense (16:30), Santa Catalina Atlético-Inter Manacor (17:00), Sineu-Campos (17:15), Atlético Rafal-Son Verí (18:45) y Recreativo La Victoria-Pòrtol (19:15); y mañana domingo, Alcúdia B-Esporles (10:00), Sóller-Alaró (16:30) y Platges de Calvià B-Sant Jordi (16:30).
Interesante duelo entre el Consell y el Espanya
En Preferente, que ya tiene un partido jugado, el Pla de na Tesa-s’Horta, se disputa la siguiente jornada: Porto Cristo-Pollerença i Port (16:00), Algaida-Collerense B (18:00), Can Picafort-Athlètic Montuïri (18:30) y Son Sardina-Petra (18:30); y mañana domingo, Murense-Santa Maria (16:30), Consell-Espanya (17:45), Xilvar-La Unión (18:00) y Calvià-Cade Paguera (18:00).
El Balears femenino juega esta noche en Canarias
En la Segunda División femenina, el Balears se desplaza hasta Canarias para jugar esta tarde ante el Argual, a las 20:00.
El Nou camp de inca acoge el Constància-Manacor
En la Tercera División femenina, la undécima jornada de Liga: hoy sábado, Constància-Manacor (10:00), Ciutadella-Collerense (12:00) y Mallorca-Internacional-Independiente (16:10); y mañana domingo, Son Sardina-Sant Lluís (12:00). El Algaida-Balears B se dirime el próximo día 1 de marzo, a las 17:30 horas.
El San Francisco juvenil quiere seguir en racha
En juvenil División de Honor: hoy sábado, Huesca-Constància (12:00) y San Francisco-Real Zaragoza (12:15); y mañana domingo, Mallorca-Montecarlo (10:30).
Balears sub-16 y sub-14 debutan en el nacional
Las selecciones de Balears sub-16 y sub-14 masculinas de fútbol debutaron ayer con distinta suerte en la segunda fase del Campeonato de España de combinados territoriales. La sub-16 cayó por 3-1 ante Extremadura y la sub-14 venció por 0-2 a la Región de Murcia.
- La regularización imposible: el registro obligatorio de patinetes eléctricos en la DGT se convierte en una odisea para los usuarios por los bloqueos en la web
- Catorce años de la gran nevada en Mallorca: la segunda más importante de la historia
- Abren dos supermercados asiáticos en Palma con un sorteo de inauguración
- La Agencia Tributaria registra en Palma la sede de una empresa turística por fraude fiscal
- El Govern prepara la creación de vales descuento para los restaurantes de Baleares siguiendo el ejemplo del comercio
- Este será el próximo puente del calendario autonómico en Mallorca: un festivo que cambia de día
- Baleares rompe la tendencia en España y es la única comunidad donde baja el paro en enero
- Kidshome anuncia su cierre en Mallorca tras 14 años acompañando a familias y pequeños