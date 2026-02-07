Brillante presentación de las plantillas del Pla de na Tesa de fútbol

La Unión Deportiva Pla de na Tesa presentó ayer a la totalidad de sus plantillas en el campo Can Gaspar de Marratxí. En un ambiente festivo y con la asistencia del presidente de la Federació de Futbolmde les Illes Balears, Jordi Horrach, los jugadores y entrenadores de los conjuntos blanquinegros desfilaron sobre el terreno de juego ante el sonoro aplauso de los presentes.

El Manacor recibe en na capellera al collerense

Vigésimo primera jornada en la Tercera División: hoy sábado, Mercadal-Rotlet Molinar (15:30 horas), Inter Ibiza-Alcúdia (16:00), Manacor-Collerense (16:00), Constància-Platges de Calvià (16:30), Llosetense-Son Cladera (16:30), Binissalem-Portmany (16:30) y Felanitx-Peña Deportiva (16:30); y mañana domingo, Formentera-Mallorca B (12:00) y Cardassar-Santanyí (17:00).

El Esporles visita el feudo del Alcúdia B

Vigésima jornada en la División de Honor Mallorca: hoy sábado, Arenal-Andratx B (16:15), Ferriolense-Serverense (16:30), Santa Catalina Atlético-Inter Manacor (17:00), Sineu-Campos (17:15), Atlético Rafal-Son Verí (18:45) y Recreativo La Victoria-Pòrtol (19:15); y mañana domingo, Alcúdia B-Esporles (10:00), Sóller-Alaró (16:30) y Platges de Calvià B-Sant Jordi (16:30).

Interesante duelo entre el Consell y el Espanya

En Preferente, que ya tiene un partido jugado, el Pla de na Tesa-s’Horta, se disputa la siguiente jornada: Porto Cristo-Pollerença i Port (16:00), Algaida-Collerense B (18:00), Can Picafort-Athlètic Montuïri (18:30) y Son Sardina-Petra (18:30); y mañana domingo, Murense-Santa Maria (16:30), Consell-Espanya (17:45), Xilvar-La Unión (18:00) y Calvià-Cade Paguera (18:00).

El Balears femenino juega esta noche en Canarias

En la Segunda División femenina, el Balears se desplaza hasta Canarias para jugar esta tarde ante el Argual, a las 20:00.

El Nou camp de inca acoge el Constància-Manacor

En la Tercera División femenina, la undécima jornada de Liga: hoy sábado, Constància-Manacor (10:00), Ciutadella-Collerense (12:00) y Mallorca-Internacional-Independiente (16:10); y mañana domingo, Son Sardina-Sant Lluís (12:00). El Algaida-Balears B se dirime el próximo día 1 de marzo, a las 17:30 horas.

El San Francisco juvenil quiere seguir en racha

En juvenil División de Honor: hoy sábado, Huesca-Constància (12:00) y San Francisco-Real Zaragoza (12:15); y mañana domingo, Mallorca-Montecarlo (10:30).

