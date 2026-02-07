El Azulmarino suma una nueva victoria en su visita a La Cordà de Paterna

El Azulmarino roza la excelencia y se ha llevado este sábado el encuentro ante La Cordà de Paterna por 62 a 100 en el Pabellón de Paterna. Con esta victoria, las mallorquinas continúan liderando la tabla clasificatoria de la división de plata femenina, la Liga Challenge.

El encuentro disputado entre Azulmarino y Paterna dio el pistoletazo de salida al inicio de la decimonovena jornada de liga. La más rápida en anotar fue la jugadora del combinado balear Adut Bulgak que, sin saberlo, se apuntó dos puntos que sirvieron de precedente a un abultado resultado final. Sin haberse consumido todavía el ecuador del primer cuarto, las mallorquinas ya se situaban con una considerable diferencia de 15 puntos.

El Azulmarino dominó el juego y cerró los espacios impidiendo que las rivales avanzaran. Las locales, en las pocas ocasiones que las mallorquinas les concedían, tampoco tuvieron fortuna. Mediante una jugada temporalizada, la jugadora montenegrina del Azulmarino, Kika Rakovic, logró incidir entre la defensa paternera y anotar para cerrar el primer parcial en 10-29.

La jugadora de La Cordà Aminata Traoré consiguió animar a su equipo anotando los dos primeros puntos del segundo parcial. El combinado valenciano aplicó a su juego transiciones más veloces que consiguieron desorientar a las visitantes e imponerse en el parcial durante la primera mitad del cuarto. Sin embargo, ante la permisividad de las baleares, el director técnico murciano, Alberto Antuña, pidió el tiempo muerto para tratar de cambiar el rumbo del encuentro antes de que fuese demasiado tarde. Entonces, el Azulmarino mostró una nueva versión: menos pérdidas, más combinaciones fructíferas y varias entradas en velocidad fueron la clave de las baleares para partir hacia el descanso con un 26-53 en el marcador.

Tras la reanudación del juego, los dos conjuntos volvieron a la pista con la misma intensidad anteriormente contemplada. La escuadra mallorquina no dominó tanto el juego, pero sí fortaleció cuestiones pendientes. Los diversos triples anotados por las locales no consiguieron maquillar el resultado que cada vez se ampliaba más debido a las múltiples recuperaciones y transiciones veloces en defensa-ataque de las mallorquinas. Con la última falta anotada por Carmen Grande culminaba el parcial 45-75.

En la entrega final, pese a que La Cordà de Paterna encontró sus mejores momentos, las mallorquinas impusieron su carácter dominante y, como de costumbre, se hicieron con la victoria. Marta García firmó una de sus mejores actuaciones y se anotó 22 puntos y 5 rebotes en total. El conjunto dirigido por Alberto Antuña estuvo situado la mayor parte del tiempo en campo rival incomodando a sus rivales, que no veían prosperidad en su juego. Las valencianas intentaron por todos los medios acortar la distancia, que por instantes fue de 34 puntos, mediante lanzamientos desde la línea de 6’75 metros, pero los tres triples consecutivos anotados por el Azulmarino impidieron que la brecha menguase y, finalmente, el enfrentamiento acabó 62-100.

Tras el encuentro, Alberto Antuña declaró: “Estoy muy contento por el resultado, el nivel de concentración y de intensidad desde el primer minuto. Este es un campo donde la gente sufre para sacar las victorias”.

FICHA TÉCNICA

PARCIALES: 10-29 / 16-24 / 19-22 / 17-25 (62-100)

AZULMARINO: 2. A. Bulgak (16); 4. A. Siciliano (8); 5. C. Grande (4); 7. M. Aviñoa (3); 9. I. Giménez (3); 10. K. Rakovic (9); 11. M. García (24); 13. I. Mbulito (4); 14. M. E. Almendro (-); 22. G. Capel (3); 35. J. Asinde (12); 77. A.Torrens (14)

PLANTILLA LA CORDÀ DE PATERNA: 2. C. Che (3); 4. P. Saravia (8); 5. I.Broncano (14); 8. V. Sáez (0); 14. M. Llompart (4); 16. M. Bleda (9); 23. A. Prim (-); 25. A. Traoré (10); 32. P. Gabriel (4); 33. L. Segura (-); 55. N. Lagowski (10); 77. C. Sancho (0)

ÁRBITROS: Aguilera Mellado, Raul y Rodríguez Francisco, Aldo Jesús