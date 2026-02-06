Mercado de fichajes | Un enero agitado en Porreres y Andratx

El Porreres y el Andratx, los dos equipos mallorquines que pelean por la permanencia en el Grupo 3 de la Segunda RFEF del fútbol nacional, han tenido un mes de enero agitado. Muchas altas y, sobre todo, bajas en dos equipos que, a mitad de camino, han reestructurado sus plantillas. Y en algún caso, con trasvase de jugadores.

Comenzó el Porreres, metido en la zona de descenso desde las primeras jornadas, moviendo el banquillo. El despido de Miguel Soler dio paso a la llegada del experimentado Jaume Mut. El revulsivo fue perdiendo gas con el paso de las jornadas y la llegada del mercado de fichajes de invierno ha servido para darle la vuelta —casi por completo— al equipo.

Se han marchado de Porreres hasta 12 de los jugadores que habían iniciado la temporada: Llamas, Alberto García, Dani López, Santi Ávila, Joan Sorell (Manacor), Gabriel Santos (Soneja, Tercera valenciana), Ñete (Quintanar del Rey), Dani Amengual (Dos Hermanas), Pau Mascaró (Rayo Cantabria), además de Romano, Garrido y Sergi Martín (Andratx).

Las altas han sido nueve: Torregrosa (Platges de Calvià), Villapalos (Racing Madrid), Alorda (Lealtad), Jaraiz (Coria), Nacho Recalde (Moscardó), además de Boubacar Keita, Giuliano Bertino, Rubén de Tomás y el mallorquín Xesc Navalón, que se encontraban sin equipo.

El Andratx tampoco ha protagonizado un mercado tranquilo, especialmente por las salidas. Más bajas que altas ha tenido el equipo que dirige José Contreras, en plena cuesta abajo de enero: siete partidos sin ganar que le han metido en descenso y a siete puntos de la salvación.

Se han marchado del equipo nueve futbolistas: Jaume Pascual (Atlètic Lleida), Vicente Meca (Torrent), Valverde (Beroe de Bulgaria), Sogorb (Constància), Yuzún (Manacor), Chris Bohmer, Adrián Flaqué, Chema Lorente y Toni Navarro.

Como refuerzos para lo que queda de Liga han llegado Nico Kata (Motril), Cristian Tello (Formentera), Nacho Sánchez (Platges de Calvià), Eugenio Isnaldo (extremo argentino de 32 años que llega del Curicó Unido chileno) y Quim Montenegro (mediapunta catalán de 20 años que ha sido baja en el filial del Rio Ave), además de Romano, Garrido y Sergi Martín (Porreres). Ocho futbolistas que, en principio, llegan para elevar las prestaciones de un grupo que se ha complicado la temporada desde diciembre.

Molondro, presidente del Poblense, posa junto a Iván Ayllón, el último refuerzo de enero. / @udpoblense

Poblense y Baleares

El Poblense, líder y equipo revelación del campeonato, y el Atlético Baleares, aspirante al ascenso y metido en zona de play-off, no han vivido un mercado tan alterado. En sus respectivos casos, los movimientos han sido para apuntalar sus plantillas y cubrir alguna baja imprevista.

El Atlético Baleares ha escogido sus refuerzos. En la delantera, fichando a Álex Pachón (Unionistas) para cubrir la baja de larga duración de Florin Andone y al sub-23 Darius Fustos, atacante rumano que llega procedente del filial del Zaragoza. En el lateral derecho llegó Lachèvre (Bergantiños), por la salida de Carlos Julio, y Hugo Anglada (cedido por el Girona B) se ha incorporado para completar la defensa.

En el líder Poblense, los retoques también han sido mínimos, con más bajas que fichajes. Han salido Suasi, Marco de Dios, Dani Rigo (Alzira), Gerard González (Constància) y Pep Vidal (SD Ibiza, por motivos laborales). Para sustituirles han llegado Marco Alarcón (Manacor), Luis Montiel (Mallorca B) y el delantero Iván Ayllón, presentado ayer mismo y que aterriza en el municipal de sa Pobla tras haber sido baja en el Talavera de Primera RFEF (en la campaña 23-24 participó en 17 partidos en Segunda División con el Cartagena).