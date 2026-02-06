El mallorquín Michael Caicedo ficha por el Melilla tras su paso por la G-League

La vida da muchas vueltas y, en el baloncesto, esa frase no es ninguna excepción. Los jóvenes talentos que dominan y son diferenciales en categorías inferiores a veces encuentran un escalón difícil de superar cuando acarician con los dedos la élite. Una situación complicada que vive el exazulgrana Michael Caicedo, de tan solo 22 años y natural de Inca. El mallorquín ha regresado a España, tras varios meses en EE UU, y ha firmado por el Melilla de Primera FEB, rival este domingo del Fibwi Palma.

Hace poco más de un lustro, el exterior llegó al baloncesto formativo azulgrana tras su buen hacer en La Roca del Vallès y en Granollers. Su rendimiento en las categorías inferiores del Barça fue sensacional, quemando etapas a un ritmo endemoniado. Del Cadete B fue subiendo y subiendo hasta debutar con el primer equipo cuando todavía no era mayor de edad.

Un ‘elegido’ en el baloncesto formativo

Fue un 9 de enero de 2021, cuando disputó sus primeros minutos en la Liga Endesa en un derbi catalán contra el Baxi Manresa. Sarunas Jasikevicius le dio la oportunidad a un chaval que aquel año fue MVP del Campeonato de España júnior y elegido en el mejor quinteto de la Euroliga júnior. Además, en las inferiores de la selección española, ganó los Europeos sub-16 de 2019 y el sub-20 de 2022. Recibió la llamada de Sergio Scariolo para las ventanas FIBA de 2023, aunque no llegó a debutar.

32 partidos en el primer equipo azulgrana

En el Barça, Caicedo nunca se pudo asentar en el roster. Las lesiones no jugaron de su parte y, en el curso 23/24, estuvo de baja tres meses por una lesión en el pie derecho. Terminó la temporada cedido en el Girona, sin mucho protagonismo, y en el verano de 2024 el Barça anunció que separaba sus caminos con el jugador. Fueron en total 21 partidos de Liga Endesa con la camiseta azulgrana y 11 de Euroliga.

El curso pasado hizo las maletas junto a Oriol Paulí para formar parte del proyecto ACB del Hiopos Lleida. Allí se reencontraría con otros exazulgranas como Rafa Villar o Pierre Oriola. Tampoco acabó de contar mucho para Gerard Encuentra, y el club ilerdense le firmó la rescisión para poder acabar la temporada en el Stade Rochelais francés.

Arrancó el curso en la G-League

Para esta 25/26, Caicedo decidió cruzar el Atlántico para ir a parar a la G-League. Pero su presencia en los Grand Rapids Gold ha sido testimonial y, para la segunda mitad de la actual campaña, la antigua promesa del Barça ha decidido regresar a España.

No lo hará en la Liga Endesa, sino que bajará un escalón para jugar en el Melilla, de Primera FEB. Firma hasta final de temporada y llega a un equipo que actualmente ocupa la última posición en la tabla, con un balance de dos victorias y 15 derrotas, las últimas ocho de manera consecutiva.

Por lo tanto, nueva oportunidad para Caicedo y esa necesidad de asentar la carrera de un talento innegable, pero que todavía no ha podido encontrar su lugar en la élite.