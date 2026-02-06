De Mallorca a Marruecos: el equipo Isla Racing Team disputará el Desert Trophy 2026

Adrián Montoya, José Calixto, Moisés Montoya y Gabriel Caride, pilotos del Isla Racing Team, disputarán el Desert Trophy 2026, rally que recorrerá 3.000 kilómetros a través del desierto de Marruecos y que este año cumple su décimo aniversario. El raid, que es similar al Panda Raid en cuanto a su concepto, se celebrará del 14 al 22 de febrero.

El proyecto del Isla Racing Team, que está formado por dos policías nacionales de la Jefatura Superior de Policía de Baleares, se ha presentado este viernes en el Centro Comercial FAN. En el acto se ha mostrado el Seat Marbella modificado para carreras off-road, especialmente preparado para afrontar las duras condiciones del desierto, con el que participarán en el raid.

También se ha explicado la estructura del equipo y los objetivos con los que afrontará un Desert Trophy Panda Edition 2026 que este año consta de una jornada prólogo y de seis etapas: 2 de navegación con seguimiento de track, 2 de orientación con captura de WP y 2 de navegación con seguimiento de WP. Todas deberán completarse sin libro de ruta, de modo que el GPS o cualquier aplicación cartográfica de navegación será la única ayuda que tendrán los pilotos para cruzar Marruecos de norte a sur.

Deporte y solidaridad

Esta prueba combinará deporte y solidaridad, llevando material escolar, ropa y suministros esenciales a las comunidades más remotas del Sáhara. En esta iniciativa colabora este año con el equipo mallorquín la Fundació Miquel Jaume–Palma Futsal, con el objetivo de apoyar la vertiente social del proyecto.

En el marco de esta colaboración, la Fundación aportará camisetas y material deportivo que el equipo repartirá entre niños y colectivos necesitados durante el desarrollo del rally, reforzando así el impacto social de la iniciativa.

La colaboración se enmarca dentro de la línea de acción social que impulsa la Fundació Miquel Jaume–Palma Futsal, que apuesta por proyectos en los que el deporte trasciende la competición y se convierte en una herramienta de cooperación, ayuda y valores.