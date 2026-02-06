Daniela García y Esperança Cladera apuntan al Europeo al aire libre

Daniela García y Esperança Cladera han iniciado la nueva temporada con la mirada puesta en el Campeonato de Europa de atletismo al aire libre, su gran objetivo.

Daniela García Tena, campeona de Europa sub-23 en 2023 y récord nacional sub-23 de 1.000 metros lisos (2:38.89), no tuvo la suerte de cara la pasada temporada, ya que firmó hasta seis cronos a unas centésimas de la mínima para el Mundial de Tokio. El objetivo de bajar de los dos minutos en 800 metros se le resistió, quedándose a las puertas (2:00.05).

La atleta de Calvià inició el pasado sábado su temporada en el Gran Premio Internacional de Valencia, en pista cubierta, al que no llegó en su mejor estado de forma tras pasar una gripe tipo A, que ya le impidió correr en Luxemburgo. García finalizó quinta con un tiempo de 2:06.07, aún lejos de sus mejores registros. Su próximo compromiso será este sábado en Madrid.

Juegos del Mediterráneo y Campeonato Iberoamericano

Según informó la propia atleta, su objetivo en la actual temporada es el Campeonato de Europa al aire libre, en el que espera disputar la final. Para ello, el gran reto vuelve a ser romper la barrera de los dos minutos. También tiene previsto participar este año en los Juegos del Mediterráneo y en el Campeonato Iberoamericano.

Por su parte, Esperança Cladera llega a esta nueva campaña tras una temporada de gran nivel. La atleta de Muro participó en el Mundial de Tokio con el equipo nacional de 4x100, logrando una quinta posición, y fue segunda en el Mundial de relevos de Guangzhou (China). Además, batió los récords de Balears de 100 (11.69) y 200 metros lisos (22.79), así como el récord de España del 4x100 con el equipo nacional. A nivel nacional se proclamó campeona de España indoor y plata al aire libre. En 200 metros se quedó también a centésimas de la mínima individual para Tokio.

Según su entrenador, Juan Sancha, Cladera aspira esta temporada a lograr la mínima para el Europeo al aire libre, además de rebajar sus registros en 60 metros (7.33), 100 metros (11.61) y 200 metros lisos.

En sus primeras competiciones, ya ha dejado señales positivas. En su debut hace dos semanas en Luxemburgo firmó 23.63, y el pasado domingo, en Gante (Bélgica), registró 23.70, confirmando que el trabajo va por el buen camino para alcanzar los objetivos marcados.