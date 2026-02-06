Cap Vermell Challenge: una carrera de obstáculos dentro de un hotel de Mallorca

Cap Vermell Grand Hotel dará el pistoletazo de salida a la temporada 2026 y a la celebración de su décimo aniversario con una propuesta inédita en el panorama turístico nacional. El próximo 18 de abril organizará la primera carrera de obstáculos que se celebra en España dentro de un hotel de lujo. La cita, impulsada por el Cap Vermell Country Club, convertirá el resort en un circuito deportivo singular que integrará arquitectura, naturaleza y wellness.

Bajo el nombre Cap Vermell Challenge – Obstacle x Hybrid, la prueba aprovechará las características del Country Club y del propio complejo hotelero, concebido como un pequeño pueblo mediterráneo de montaña, con calles empedradas, plazas abiertas, desniveles naturales y amplios espacios exteriores. Un escenario poco habitual que permitirá a los participantes recorrer el interior del hotel, atravesar sus jardines y conectar con el entorno del Country Club, configurando una experiencia diferencial tanto para atletas como para aficionados.

La carrera arrancará a las 8.00 horas y combinará tramos de running con siete pruebas de fuerza y resistencia, diseñadas para poner a prueba la capacidad física en un entorno natural y arquitectónico único. Tras cruzar la meta, la organización prevé una continuidad de la jornada con una propuesta social y gastronómica, además de la posibilidad de completar la experiencia con estancia en el hotel en condiciones especiales.

Inscripciones abiertas

El evento se organiza en colaboración con Singular Fitness Centers y contará con HINC Hybrid International Neuro Clinic como partner estratégico en optimización del rendimiento, reforzando el posicionamiento de la cita en el ámbito del deporte, la salud y el bienestar integral. Las inscripciones ya están abiertas y se gestionan a través de Elitechip, plataforma especializada en competiciones deportivas.

El CEO del grupo, Toni Mir, enmarca la iniciativa en una apuesta de futuro. “Queremos que Cap Vermell Group sea, también, un referente en turismo deportivo y wellness de calidad. Esta carrera es una forma de abrir el hotel a nuevas experiencias, atraer a un visitante activo y posicionarnos como un destino que ofrece mucho más que alojamiento”, señala.

Noticias relacionadas

La propuesta se integra en la estrategia del grupo por un concepto de bienestar que va más allá del ocio tradicional. En esa línea, el hotel cuenta con Serenitas Spa y el Cap Vermell Country Club, abierto también a público externo y equipado con piscina olímpica, zonas de entrenamiento, fitness, tenis y pádel, además de actividades orientadas a cuidar cuerpo y mente.