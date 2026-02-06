Agenda del fin de semana: partidos de los equipos mallorquines en competiciones nacionales

Estos son los horarios de los equipos malorquines que este fin de semana tienen competición. Destaca el partido del Mallorca en casa del Barça, líder de la Primera División. El Palmer Basket descansa esta semana.

Sábado, 07 de febrero

BALONCESTO: LF Challenge, jornada 19

Paterna-Azulmarino 17:30

BALONCESTO: Tercera FEB, jornada 17

Igualada-Calvià 17:30

Barbastro-Ciutat d’Inca 18:30

VOLEIBOL: Superliga, jornada 16

ConectaBalear Manacor-Melilla 18:00

VOLEIBOL: Superliga Femenina 2, jornada 16

JS Hotels Cide-Premià 16:30

RUGBY: División de Honor B, jornada 13

Poble Nou-El Toro 16:00

Palma Rugby-Barcelona 16:00

BALONMANO: Primera División, jornada 20

Handbol Mallorca-Algemesí 19:00

HOCKEY: Liga Élite , jornada 14

Arona Tenerife-Espanya 19:00

Domingo, 08 de febrero

FÚTBOL: Segunda RFEF, jornada 22

Andratx-Torrent 12:00

Atlético Baleares-Valencia B 12:00

Poblense-Alcoyano 12:00

Reus-Porreres 12:00

BALONCESTO: Primera FEB, jornada 19

Fibwi Mallorca-Melilla 17:30

BALONCESTO: Tercera FEB, jornada 17

Andratx-Cornellà 16:00

VOLEIBOL: Superliga Femenina 2, jornada 16

Sant Cugat-U Energia Sóller 16:00