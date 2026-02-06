Polideportivo
Agenda del fin de semana: partidos de los equipos mallorquines en competiciones nacionales
Estos son los horarios de los equipos malorquines que este fin de semana tienen competición. Destaca el partido del Mallorca en casa del Barça, líder de la Primera División. El Palmer Basket descansa esta semana.
Sábado, 07 de febrero
BALONCESTO: LF Challenge, jornada 19
Paterna-Azulmarino 17:30
BALONCESTO: Tercera FEB, jornada 17
Igualada-Calvià 17:30
Barbastro-Ciutat d’Inca 18:30
VOLEIBOL: Superliga, jornada 16
ConectaBalear Manacor-Melilla 18:00
VOLEIBOL: Superliga Femenina 2, jornada 16
JS Hotels Cide-Premià 16:30
RUGBY: División de Honor B, jornada 13
Poble Nou-El Toro 16:00
Palma Rugby-Barcelona 16:00
BALONMANO: Primera División, jornada 20
Handbol Mallorca-Algemesí 19:00
HOCKEY: Liga Élite , jornada 14
Arona Tenerife-Espanya 19:00
Domingo, 08 de febrero
FÚTBOL: Segunda RFEF, jornada 22
Andratx-Torrent 12:00
Atlético Baleares-Valencia B 12:00
Poblense-Alcoyano 12:00
Reus-Porreres 12:00
BALONCESTO: Primera FEB, jornada 19
Fibwi Mallorca-Melilla 17:30
BALONCESTO: Tercera FEB, jornada 17
Andratx-Cornellà 16:00
VOLEIBOL: Superliga Femenina 2, jornada 16
Sant Cugat-U Energia Sóller 16:00
