Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subida ecotasaCondenados directora IES AndratxBurocracia y control en viviendaInquiokupa Joan MonjoInspección farmaciaAccidente laboral Rafa Nadal Academy
instagramlinkedin

Polideportivo

Agenda del fin de semana: partidos de los equipos mallorquines en competiciones nacionales

El Fibwi Palma recibe al Melilla el domingo, el Palmer Basket descansa

El Fibwi Palma recibe al Melilla el domingo, el Palmer Basket descansa / Manu Mielniezuk

Redacción Deportes

Palma

Estos son los horarios de los equipos malorquines que este fin de semana tienen competición. Destaca el partido del Mallorca en casa del Barça, líder de la Primera División. El Palmer Basket descansa esta semana.

Sábado, 07 de febrero

BALONCESTO: LF Challenge, jornada 19

Paterna-Azulmarino 17:30

BALONCESTO: Tercera FEB, jornada 17

Igualada-Calvià 17:30

Barbastro-Ciutat d’Inca 18:30

VOLEIBOL: Superliga, jornada 16

ConectaBalear Manacor-Melilla 18:00

VOLEIBOL: Superliga Femenina 2, jornada 16

JS Hotels Cide-Premià 16:30

RUGBY: División de Honor B, jornada 13

Poble Nou-El Toro 16:00

Palma Rugby-Barcelona 16:00

BALONMANO: Primera División, jornada 20

Handbol Mallorca-Algemesí 19:00

HOCKEY: Liga Élite , jornada 14

Arona Tenerife-Espanya 19:00

Domingo, 08 de febrero

FÚTBOL: Segunda RFEF, jornada 22

Andratx-Torrent 12:00

Atlético Baleares-Valencia B 12:00

Poblense-Alcoyano 12:00

Reus-Porreres 12:00

BALONCESTO: Primera FEB, jornada 19

Fibwi Mallorca-Melilla 17:30

BALONCESTO: Tercera FEB, jornada 17

Andratx-Cornellà 16:00

VOLEIBOL: Superliga Femenina 2, jornada 16

Noticias relacionadas y más

Sant Cugat-U Energia Sóller 16:00

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La regularización imposible: el registro obligatorio de patinetes eléctricos en la DGT se convierte en una odisea para los usuarios por los bloqueos en la web
  2. Catorce años de la gran nevada en Mallorca: la segunda más importante de la historia
  3. La Agencia Tributaria registra en Palma la sede de una empresa turística por fraude fiscal
  4. Abren dos supermercados asiáticos en Palma con un sorteo de inauguración
  5. El Govern prepara la creación de vales descuento para los restaurantes de Baleares siguiendo el ejemplo del comercio
  6. Baleares rompe la tendencia en España y es la única comunidad donde baja el paro en enero
  7. Kidshome anuncia su cierre en Mallorca tras 14 años acompañando a familias y pequeños
  8. Este será el próximo puente del calendario autonómico en Mallorca: un festivo que cambia de día

La Ertzaintza investiga el hallazgo del cadáver de un hombre con indicios de criminalidad en Vizcaya

La Ertzaintza investiga el hallazgo del cadáver de un hombre con indicios de criminalidad en Vizcaya

Alerta en Consell por fotos falsas generadas con IA: la Policía Local advierte de consecuencias legales

Alerta en Consell por fotos falsas generadas con IA: la Policía Local advierte de consecuencias legales

La Fundació Miró Mallorca finaliza la instalación de cinco esculturas monumentales en su jardín

La Fundació Miró Mallorca finaliza la instalación de cinco esculturas monumentales en su jardín

Tres nuevos jueces con destino en Baleares juran su cargo

Tres nuevos jueces con destino en Baleares juran su cargo

DAZN emitirá en exclusiva en TV de pago todos los partidos del Mundial de fútbol 2026

DAZN emitirá en exclusiva en TV de pago todos los partidos del Mundial de fútbol 2026

Daniela García y Esperança Cladera apuntan al Europeo al aire libre

Daniela García y Esperança Cladera apuntan al Europeo al aire libre

Renfe, Ouigo e Iryo anulan más de 330 trenes de alta velocidad por huelga del ferrocarril

Renfe, Ouigo e Iryo anulan más de 330 trenes de alta velocidad por huelga del ferrocarril

El Parlament balear vuelve a publicar en castellano el boletín oficial 34 años después

El Parlament balear vuelve a publicar en castellano el boletín oficial 34 años después
Tracking Pixel Contents