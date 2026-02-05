Natación
Petra Canyelles y Jimena Campos disputan el Open de Madrid de saltos de trampolín
Las dos nadadoras del Club Saltos Mallorca competirán desde hoy y hasta el domingo en una de las citas de referencia del calendario nacional por edades
La natación balear estará presente este fin de semana en el X Madrid Open Diving Age Groups 2026, una de las competiciones de referencia del calendario de saltos de trampolín por edades, que se celebra del 6 al 8 de febrero en el Centro de Natación Mundial 86 de Madrid.
La representación balear acude a la cita con dos deportistas del Club Saltos Mallorca, Petra Canyelles Velasco y Jimena Campos Alonso, acompañadas por los técnicos Andreu Jaume y Donald Miranda, responsables de la preparación y la dirección técnica del equipo.
Canyelles competirá en las pruebas de trampolín de 1 metro y 3 metros dentro de la categoría A (16–18 años), mientras que Campos lo hará también en las pruebas de 1 metro y 3 metros, en su caso en la categoría B (14–15 años). Ambas deportistas afrontan una competición de alto nivel, que reunirá a algunos de los mejores talentos nacionales e internacionales de las categorías de formación.
Cita de gran prestigio
El Madrid Open Diving Age Groups se ha consolidado como una cita de gran prestigio, disputada en una instalación histórica que ha acogido campeonatos del mundo y eventos internacionales de primer nivel. Para la delegación balear, esta participación supone una nueva oportunidad para seguir impulsando el desarrollo de la modalidad de saltos, reforzar la presencia balear en competiciones de alto nivel y dar continuidad a un proyecto que apuesta por la formación y la proyección de futuro de sus deportistas.
